Harry & Meghan: Beinahe-Unfälle bei Verfolgungsjagd mit Paparazzi

Harry und Meghan sind offenbar nur knapp mehreren Verkehrsunfällen entgangen.

Da werden dunkle Erinnerungen an den Tod von Harrys Mutter, Prinzessin Diana wach: Der verstoßene Prinz und seine Meghan sind offenbar in New York von Paparazzi verfolgt worden, als das Paar am Dienstag eine Preisverleihung im Big Apple besucht hatte. Laut einem Sprecher von Harry habe es dabei mehrere Beinahe-Crashs gegeben.

„Diese unerbittliche Verfolgungsjagd, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei Polizei-Beamten“, wurde verlautbart.

Prinzessin Diana war in der Nacht auf 30. August 1997 bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben gekommen. Das Auto prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Tunnelpfeiler. Auch damals waren Fotografen hinter Lady Di hinterher.

