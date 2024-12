Harry & Meghan-Doku enthüllt: Ihre Krise ist schlimmer als gedacht

In "ZDF Royal: Harry - Der verlorene Prinz" kommen neue Details über die Sussexes ans Licht.

Das britische Königshaus soll zwischen Gefühlen des Schocks und der Schadenfreude hin und hergerissen sein: "ZDF Royal: Harry - Der verlorene Prinz" ist der erste große Dokumentarfilm in Deutschland über die Folgen des Megxit und ab jetzt zu sehen (ZDF). Er gewährt schockierende Einblicke , die die Wahrnehmung von Prinz Harry und Meghan Markle für immer verändern könnten...

Neues Leben der Sussexes

Der Film läuft ab dem 3.12. auf ZDF im Rahmen der beliebten "Royal"-Reihe des Senders. In dem Dokumentarfilm, bei dem die deutsche Filmemacherin Ulrike Grunewald Regie führt, geht sie mit ihrem Filmteam nach Montecito, um das Leben der Sussexes im Exil zu ergründen. Grunewald ist auch Regisseurin von "Die Windsors" (2009) und "Prinzessin Dianas gefährliches Erbe" (2021).

Untersucht Veränderungen

In ihrem neuen Dokumentarfilm untersucht Grunewald die weitreichenden Veränderungen in der britischen Königsfamilie, seit sich Prinz Harry und Meghan Markle 2020 von ihren Pflichten zurückzogen. Das Fazit: Harry soll starkes Heimweh haben nach seinem alten Leben und Meghan auch nach ihrer früheren Hollywood-Karriere.

Kein leichtes Leben

Denn eines hat sich leider gezeigt in den letzten Jahren: Der royale Glanz hat sich in Übersee nicht gehalten. Harry und Meghan haben große finanzielle Probleme, nachdem sich einige Superdeals nicht so gut entwickelten, wie gehofft. Auch die Spendeneinnahmen für die Archewell-Stiftung sollen massiv zurückgegangen sein. Waren es 2021 rund 13 Millionen, sind es 2022 nur mehr zwei gewesen.

Image funktioniert nicht

Regisseurin Grunewald zur Bild: „Beide sind davon ausgegangen, dass ihr persönlicher Ruhm auch jenseits der Royal Family funktioniert und ihnen den Abschluss von Geschäften erleichtert. Es hat sich gezeigt, dass ihre Ideen vielleicht nicht das sind, was eine große Film- und Fernsehindustrie braucht. Auch ihr Image als Glamour-Paar scheint nicht zu funktionieren. Ist Meghan dabei, wirkt Harry wie ein Anhängsel. Ist er alleine, kann er seinen Charme als sympathischer Prinz von nebenan spielen lassen. Das erklärt, warum sie seit einiger Zeit eher getrennt auftreten.“