Harry & Meghan gratulieren nicht zum Jubiläum

Während die ganze Welt am Wochenende nach Großbritannien auf das 70. Thron-Jubiäum von Queen Elizabeth II. (95) blickte und Familienmitglieder wie Prinz Charles und William ihre Glückwünsche aussprachen, ließ ein Teil der Familie gar nichts von sich hören. Demnach sollen Prinz Harry (37) und Ehefrau Meghan (40) der Königin weder privat, noch über die Sozialen Medien gratuliert haben.

Das Paar, das sich nach seinem Rücktritt als Senior Royals der britischen Königsfamilie im sonnigen Kalifornien ein neues Leben aufbaute, verabschiedete sich auch aus den Sozialen Medien. Stattdessen werden Updates über Ereignisse sowie Projekte der Sussexes regelmäßig auf ihrer Website "Archewell.com" veröffentlicht. Doch auch hier findet man noch immer keine Nachricht zum besonderen Jubiläum von Harrys Großmutter oder der großen Ehre, die der Frau seines Vaters zuteil werden soll. Dabei soll sich Harry erst vor kurzem wieder angenähert haben. Der Plan, mit seinem Vater Charles Frieden zu schließen, dürfte jedoch nicht aufgegangen sein.

Prinz William und Gattin Kate haben zwar auch kein öffentliches Statement abgegeben, doch sie teilten die Verkündung der Queen auf Twitter. Das Paar soll sich absichtlich zurückgehalten haben, um Herzogin Camilla nicht den Moment zu stehlen. Immerhin hat Elizabeth sie als ihre "Nachfolgerin" erwähnt. Wenn Prinz Charles König wird, soll dessen Ehefrau ebenso den Titel "Queen" tragen. Die größte Ehre, die einem zuteilwerden kann.

Today marks 70 years since Queen Elizabeth II acceded to the throne, following the death of her father, King George VI.



Her Majesty was proclaimed Queen throughout the UK and Commonwealth in the early hours of 6 February 1952.



???? Dorothy Wilding @RCT pic.twitter.com/eBfSmjO8SD