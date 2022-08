Herzogin Camillas Cousin Charles Villiers wurde laut britischen Medien tot aufgefunden. Wie "The Times" berichtet, soll sich der 59-Jährige das Leben genommen haben.

Camilla trauert um ihren Cousin: Charles Villiers soll laut britischen Medienberichten am Donnerstag tot in einem Zimmer des Londoner Hotels Durrants im Stadtteil Marylebone aufgefunden worden sein. Wie "The Times" berichtet, soll der 59-Jährige am Mittwoch im Hotel eingecheckt haben. Tags darauf wurde Charles Villiers leblos von einem Zimmermädchen aufgefunden.

Noch Anfang August soll Camillas Cousin in Griechenland auf der Jacht eines Freundes Urlaub gemacht haben. Dieser Freund soll sich bereits Sorgen um Villiers Psyche gemacht haben, woraufhin dieser nach London zurückgereist sei. Doch anstatt in eine Klinik checkte Villier ins Hotel ein – und nahm sich dort das Leben.

Laut britischen Medien soll der Verstorbene vor Kurzem für insolvent erklärt worden sein. Seit 2014 kämpfte Charles vor Gericht in einem der längsten Scheidungsschlachten Großbritanniens gegen seine Frau Emma Villiers. Die Streitigkeiten dauerten bis zum Zeitpunkt von Villiers Tod noch an.