„Hinter verschlossenen Türen...“ – Prinz William verrät Details über Louis und George

Prinz William (43) hat seltene Einblicke in das Familienleben der Royals gewährt. Bei einem Termin mit Prinzessin Kate sprach der Thronfolger über seine beiden Söhne – und verriet dabei charmante Details über Louis (7) und George (12)

Am 8. September besuchten William und Kate das Women’s Institute in Sunningdale, um am dritten Todestag von Queen Elizabeth II. (†96) an die verstorbene Monarchin zu erinnern. „Ich kann kaum glauben, dass es schon drei Jahre her ist“, sagte William. Doch bei Tee und Kuchen ging es nicht nur um die Queen, sondern auch um ganz private Themen.

William und Kate © Getty

Louis – der kleine Wirbelwind

Nina Derrick, eine der anwesenden Damen, fragte William direkt, ob Louis schwer zu händeln sei. Seine Antwort: „Er ist ein Charakter, aber ein sehr braver Junge. Er hält seinen Bruder und seine Schwester gerne auf Trab.“ Ein Satz, der perfekt zu Louis’ öffentlichem Bild passt – zuletzt hatte der Siebenjährige bei der „Trooping the Colour“-Parade mit seinem ausgelassenen Verhalten für Aufsehen gesorgt.

George – der kleine Gentleman

William und Kate mit George Louis und Charlotte © Getty

Auch über seinen ältesten Sohn sprach William offen. Als eine Besucherin anmerkte, George wirke sehr vernünftig, erklärte er schmunzelnd: „Wenn George hinter verschlossenen Türen ist, ist es völlig anders. George weiß einfach, wie man sich benimmt.“ Damit verdeutlichte William, dass sein Sohn zwar souverän in der Öffentlichkeit auftritt, privat aber ganz Kind ist.

Drei Kinder, drei Charaktere

Mit Charlotte (10), George (12) und Louis (7) wachsen die künftigen Royals in unterschiedlichen Rollen auf. William betonte zudem den Altersunterschied von fünf Jahren zwischen seinen Söhnen, der die Dynamik in der Familie spürbar präge. Alle drei Kinder besuchen inzwischen die Lambrook School – und begeistern regelmäßig mit ihren Auftritten die royale Fangemeinde.