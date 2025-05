Italo-Prinzessin nach Motorrad-Unfall auf Intensivstation

Schock-Nachricht aus dem europäischen Hochadel: Prinzessin Maria Carolina von Bourbon-Zwei-Sizilien (21) hat einen schweren Motorradunfall überlebt – und spricht nun offen über den Albtraum, den sie durchlebt hat. Auf Instagram teilt die italienische Royal erschütternde Bilder

Die älteste Tochter von Prinz Carlo, Herzog von Castro, postete mehrere Aufnahmen: Zunächst sieht man sie noch mit Motorradhelm, dann folgen dramatische Bilder aus der Intensivstation. Im Krankenhausbett, mit Halskrause und Schläuchen, schreibt die Prinzessin: „Ich habe unglaubliches Glück, am Leben zu sein. Beim Motorradfahren bin ich mit dem Kopf zuerst in eine Wand gekracht und wurde wiederbelebt. Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe.“

Der Vorfall ereignete sich offenbar in Monaco, wo die Royal im renommierten Princess-Grace-Hospital behandelt wurde. Ihrem medizinischen Team spricht sie öffentlich Dank aus – und warnt eindringlich:

„Motorräder sind aufregend, aber gnadenlos. Bitte tragt Schutzkleidung und vor allem einen guten Helm. Meiner hat mir das Leben gerettet.“

Nur wenige Tage vor dem Unfall war Maria Carolina noch glamourös unterwegs: Erst bei den Filmfestspielen in Cannes, dann beim Formel-1-Rennen in Monte-Carlo, wo sie ein Foto mit Rennfahrer Lando Norris (25) teilte.

Die junge Adelige, geboren in Rom und aufgewachsen in Paris, Monte-Carlo und der italienischen Hauptstadt, gilt als aufstrebende Society-Größe. Neben ihrem Titel als Herzogin von Kalabrien und Herzogin von Palermo arbeitet sie als Model und Influencerin. Ihr akademischer Hintergrund ist eindrucksvoll: Studien an der International University of Monaco, der Harvard University und dem Istituto Marangoni prägen ihren Lebenslauf.

Auch wenn das Haus Bourbon-Zwei-Sizilien seit der Abschaffung der Monarchie in Italien 1946 keine politische Macht mehr besitzt, sorgen seine Mitglieder immer wieder für Schlagzeilen – zuletzt mit dieser beinahe tragischen Geschichte einer jungen Frau, die dank eines Helms noch am Leben ist.