Kampf gegen Obdachlosigkeit: William sprach Frau Bewunderung aus

Großbritanniens Thronfolger Prinz William (42) hat einer Frau, die es aus der Obdachlosigkeit geschafft hat, seine Bewunderung ausgesprochen.

Der Royal traf sich im walisischen Newport mit Vertretern von Hilfsorganisationen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Dort habe auch eine 32-Jährige ihre Geschichte erzählt, die als Jugendliche in einem Obdachlosenheim untergebracht war.

Sie habe innerhalb kurzer Zeit ihren früheren Partner und ihren Vater verloren und sich das Leben nehmen wollen, erzählte die Frau demnach. Heute sei sie Mutter mit einem Job. Als Kind habe sie keine Unterstützung gehabt. "Aber ich bin stolz darauf, wer ich heute bin."

"Sie scheinen eine Naturgewalt zu sein, Rebecca", sagte William nach Angaben von PA. "Wir brauchen mehr Rebeccas in der Welt." Sie habe mehr durchgemacht als andere Menschen in ihrem ganzen Leben. "Ich bin nicht sicher, ob ich da so herausgekommen wäre wie Sie." William engagiert sich mit seinem Projekt Homewards seit Längerem gegen Obdachlosigkeit. Er hatte etwa schon in seiner Kindheit mit seiner Mutter Prinzessin Diana, die später bei einem Autounfall ums Leben kam, eine Obdachlosenhilfe besucht.