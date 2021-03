Kate als neue Queen gehandelt

Herzogin Catherine wäre die perfekte Nachfolgerin für Königin Elizabeth II.

Traum. Hätte man für die Rolle von Prinz Williams Ehefrau gecastet, hätte man sicher keine gefunden, die besser passt, als Herzogin Kate (39). Das finden auch die Fans des royalen Paares. Catherine ist das genaue Gegenteil von ihrer Schwägerin Meghan und immer darauf bedacht, der Familie in keiner Weise zu schaden. Auch in der Corona-Pandemie schieben die Royals Kate ins Rampenlicht. Ihrem Ehemann hat sie schon längst die Show gestohlen. Sie ist die Kümmererin des britischen Königshauses. Sie wäre also auch eine würdige Königin.

Nachfolger. Wann das Traumpaar tatsächlich den Thron besteigen wird, ist noch unklar. Denn, dass Prinz Charles (72) ihretwegen auf seinen Anspruch verzichten könnte, schließen die meisten aus.