Kate und William veröffentlichen gemeinsames Statement

Erstmals seit langem geben William Kate wieder ein gemeinsames Statement heraus – der Grund ist ein trauriger.

Im März dieses Jahres machte Prinzessin Kate ihre Krebs-Erkrankung öffentlich. Seither tritt die 42-Jährige nicht nur nicht in der Öffentlichkeit auf, sondern auch auf dem offiziellen Social-Media-Account wurde es ruhig. Am Samstag haben William und Kate nun erstmals seit Langem wieder ein gemeinsames Statement veröffentlicht.

"Wir sind schockiert und traurig über die schrecklichen Ereignisse in Sydney heute Morgen", heißt es in ihrer Instagram-Story. „Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, einschließlich der Angehörigen der Opfer und der heldenhaften Rettungskräfte, die ihr eigenes Leben riskiert haben.“ Unterzeichnet wurde das Statement mit „W & C", für "William" und "Catherine".

© Instagram

Bei der Messer-Attacke in einem Einkaufszentrum in Sydney wurden am Samstag sechs Menschen getötet. Australien ist Mitglied des Commonwealth of Nations, Williams Vater Charles ist offiziell Staatsoberhaupt.