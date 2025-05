König Charles und Königin Camilla enthüllen neue Krönungsporträts

Zwei Jahre nach ihrer feierlichen Krönung haben König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) jetzt ein besonderes Geschenk an ihre Untertanen überreicht – in Form von zwei beeindruckenden neuen Staatsgemälden, die pünktlich zum zweiten Krönungsjubiläum am 6. Mai in London präsentiert wurden

Mit großem Applaus wurden die beiden Kunstwerke in der Central Hall der National Gallery enthüllt – eine feierliche Szene, die auch auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Royals festgehalten wurde. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie das Königspaar gemeinsam die Tücher von den Gemälden zieht. Es ist ein historischer Moment für die britische Monarchie – und ein starkes Symbol für Kontinuität, Tradition und Kunstverständnis. Die Werke sind Teil der renommierten Royal Collection und wurden von zwei ausgewählten Künstlern gestaltet: Peter Kuhfeld (73) porträtierte König Charles, während Paul S. Benney (65) Königin Camilla auf die Leinwand bannte. Beide Maler gelten als langjährige Vertraute des Königspaars und haben bereits in der Vergangenheit für die Royals gearbeitet.

König Charles und Königin Camilla © APA ×

Schon kurz nach der Krönung am 6. Mai 2023 begannen die Arbeiten an den Gemälden. Der König ließ sich in mehreren Sitzungen in St. James’s Palace und auf Schloss Windsor malen. Besonders ins Auge fällt dabei die Darstellung der Imperial State Crown, die neben ihm auf einem Tisch liegt. Charles trägt seine Staatsrobe aus dem Krönungsgottesdienst sowie eine Marineuniform, geschmückt mit Medaillen und Orden – ein Bild von majestätischer Würde.

Auch das Porträt von Königin Camilla ist ein Blickfang: In Clarence House entstand das Bild, das die Königin in ihrem elfenbeinfarbenen Krönungskleid zeigt. Das prachtvolle Kleid wurde von Designer Bruce Oldfield (74) entworfen und mit gold- und silberfarbenen Blumenmotiven bestickt. Die Krone liegt – wie beim König – würdevoll an ihrer Seite.

Die königlichen Porträts sind bis zum 5. Juni für die Öffentlichkeit in der National Gallery zu sehen. Danach ziehen sie dauerhaft in den Thronsaal des Buckingham-Palastes um, wo sie vom 10. Juli bis 28. September 2025 erneut ausgestellt werden. Mit dieser feierlichen Enthüllung setzen Charles und Camilla ein starkes Zeichen: für ein modernes Königshaus, das zugleich an klassischen Traditionen festhält. Für Fans der Royals und Kunstliebhaber ist das ein Pflichttermin – und ein besonderes Stück Zeitgeschichte.