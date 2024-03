Krebs-Drama: DARUM will Kate Harry und Meghan nicht treffen

Prinz Harry und Ehefrau Meghan sollen selbst nur aus den Medien von Kates Erkrankung erfahren haben

Im Mai wird Prinz Harry (39) ohne Ehefrau Meghan (42) in Großbritannien erwartet. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt für einen Besuch bei Bruder William (41) und dessen an Krebs erkrankter Ehefrau Kate (42). Doch ein solches Treffen soll nicht geplant sein. "Kate und William verschwenden keinen Gedanken an das 'Harry-Problem'", schreibt "DailyMail". Dabei sollen Harry und Meghan privat Kontakt mit den beiden aufgenommen haben, nachdem sie angeblich aus den Medien erfahren haben, dass Kate Krebs hat.

Video zum Thema: Kate teilte Krebsdiagnose zum Schutz ihrer Kinder

Insider: "Sie wussten nichts, weil man ihnen nicht vertraut"

Prinz Harry soll beim 10. Jubiläum der Invictus Games in der St Paul's Cathedral erwartet werden. Der Solo-Auftritt wird wohl einer der schwierigsten, die er je hatte. Kate soll ihn schließlich nicht informiert haben, weil sie der Meinung sei, man könne ihm und seiner Gattin nicht trauen. Das Zerwürfnis wird also nur noch größer.