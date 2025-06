Marius Borg Høiby: Luxus-Yachturlaub trotz Ermittlungen

Gegen den Sohn von Mette-Marit stehen schwere Vorwürfe im Raum, dennoch genießt er seinen glamourösen Lifestyle ganz ungeniert.

Während in Norwegen Ermittlungen wegen schwerwiegender Straftaten gegen ihn laufen, urlaubt Marius Borg Høiby (28), der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, in Südfrankreich - auf einer Luxusyacht, bei Promi-Partys im Jetset-Strandclub "La Guérite". Ein Auftritt, der in seiner Heimat für Empörung sorgt.

Milliarden auf einem Boot

Knapp zehn Monate nach Bekanntwerden erster Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby scheint der Prinz die Schlagzeilen nicht zu scheuen - zumindest nicht in Südfrankreich. Zeitgleich mit dem Filmfestival in Cannes und dem Formel-1-Wochenende in Monaco wurde Høiby auf der Yacht des milliardenschweren Geschäftsmannes Vincent Tchenguiz gesichtet, wie das norwegische Magazin "Se og Hor" berichtet.

Die luxuriöse Tour führte ihn und seinen Begleiter auch auf die Ile Sainte-Marguerite, wo sie im exklusiven Restaurant- und Strandclub "La Guerite" feierten - ein beliebter Treffpunkt der internationalen Prominenz.

Instagram-Show

Dort wurde Høiby unter anderem in Gesellschaft des britisch-pakistanischen Geschäftsmannes Rehan Syed gesehen, bekannt für seinen exzentrischen Lebensstil und seine Vorliebe für Zigarren. Auf Syeds Instagram-Profil finden sich auch Videos und Bilder von der gemeinsamen Zeit: junge Frauen, teure Drinks, dicke Zigarren - und mittendrinnen Marius , leger gekleidet im weißen Leinenhemd, mit Sonnenbrille und tätowiertem Oberkörper. Tags darauf ließ sich der Norweger beim Formel-1-Rennen in Monaco blicken.

Aufregung in Norwegen

Der öffentliche Auftritt sorgt in Norwegen indes für Irritaton. Nicht nur wegen des protzigen Urlaubs, sondern vor allem wegen der laufenden Ermittlungen gegen den jungen Royal. Seit Monaten stehen schwere Vorwürfe gegen ihn im Raum: Er soll laut mehreren Anzeigen zwei ehemalige Partnerinnen häuslich misshandelt und zwei weitere Frauen vergewaltigt haben. Laut norwegischen Medien wird auch in mindestens drei Fällen gegen ihn ermittelt, allerdings ohne bisherige Anklage.