Seit vielen Jahren engagiert sich Prinz Harry für den guten Zweck. Er und Bruder William führen damit eine Tradition fort, die von ihrer Mama, Lady Diana, einst ins Leben gerufen wurde.

Fake-Vorwürfe

Doch seit einiger Zeit steht der Prinz in der Kritik. Seitdem er und seine Frau Meghan aus England nach Amerika geflüchtet sind - Stichwort Megxit - werden den beiden diverse Dinge vorgeworfen. Unter anderem: Dass sie sich für den guten Zweck inszenieren. Jüngstes Beispiel: Meghan und Harry haben für die Wohltätigkeitsorganisation "Baby2Baby" in L.A. Gegenstände an bedürftige Familien verteilt. In einer Art "Drive in" händigte das Herzogenpaar Hygieneartikel, Gewand und Essen aus. Soweit so vorbildhaft.

Thank you to The Duke and Duchess of Sussex for joining our team to help us distribute school supplies, clothing, hygiene items, food and more to children who need these basic essentials more than ever during this unprecedented back to school season. pic.twitter.com/TLs2ksTYwS — Baby2Baby (@baby2baby) August 21, 2020

Meg und Harry: Kurze Dauer und alles gestellt?

Doch in der Daily Mail heißt es über diesen Einsatz: Die beiden hätten extra Fototeams mitgebracht um sich von ihrer bestens Seite ablichten zu klassen. Zudem seien sie lediglich zehn Minuten vor Ort gewesen. Zu der Dauer der Anwesenheit der Royals ist im Netz nichts zu finden. Die Organisation scheint aber sehr dankbar für den Auftritt der beiden gewesen zu sein, die Resonanz in den Medien war freilich groß. Was die Bilder angeht: Teil des Megxit-Deals war auch, wie von Harry und Meghan angekündigt, dass sie sich künftig selber stärker um die eigene Darstellung in den Medien kümmern wollen. Darum laden sie Fototeams und Journalisten öfter einfach selber dazu ein.