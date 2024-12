Und Harry ist weit entfernt bei einer anderen Veranstaltung.

Meghan Markle glänzte am Mittwoch bei einem Soloauftritt auf dem roten Teppich, als sie ihren Freund und Lilibeths Taufpaten, Tyler Perry, bei der Paley Honors Gala in Beverly Hills unterstützte.

Glamour-Auftritt

Die Herzogin von Sussex , 43, trug ein trägerloses schwarzes Kleid von Oscar de la Renta mit einem aufregenden Schlitz an der Vorderseite und Riemchen-Absätzen von Celine bei der Veranstaltung im berühmten Beverly Wilshire Hotel in Beverly Hills. Um ihren Hals funkelte eine exquisite Diamant-Halskette von Logan Hollowell, die sie mit Ringen von Lorraine Schwartz und Engender kombinierte.

© Getty Images

© Getty Images

Harry weit entfernt

Die Herzogin nahm allein an der Veranstaltung in Kalifornien teil, während Harry tausende Kilometer entfernt am 2024 New York Times DealBook Summit teilnahm. Während der Veranstaltung der New York Times ohne Meghan äußerte sich der jüngste Sohn des Königs zu den Scheidungsgerüchten, die in den sozialen Medien um das Paar kursieren.

© Getty Images

Spekulationen

Harry lachte über die Spekulationen und sagte: „Angeblich haben wir 10, 12 Mal ein Haus gekauft oder sind umgezogen. „Wir haben uns anscheinend auch 10, 12 Mal scheiden lassen.“

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Gerüchte

Er spielte damit auf die zahlreichen Gerüchte über sein Familienleben an, die von Trollen in den sozialen Medien verbreitet wurden.