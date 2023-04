Millionen-Show für Charles-Krönung

Acht Monate nach dem Tod von Elizabeth II. wird ihr Sohn charles III. gekrönt.

Die Feierlichkeiten dauern drei Tage. Auf die Krönungsmesse in der Westminster Abbey am Samstag folgt am Tag darauf ein Popkonzert in Windsor Castle mit Weltstars wie Katy Perry, Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli. Nachbarschaftsfeste steigen überall.

Königs-Prozession. Am Krönungstag fahren Charles III. und seine Frau Camilla die etwa zwei Kilometer lange Strecke zwischen dem Buckingham-Palast und der Westminister Abbey im Zentrum von London in einer goldenen Kutsche, die von acht Apfelschimmeln gezogen wird.

2-Kilo-Krone, Drama um Harry und Meghan

2.000 Gäste in Kirche. Bei der Krönung von Charles sind 6.000 Gäste weniger als bei jener von Queen Elizabeth 1953.

Sozialarbeiter. Die Hälfte der Gäste arbeiten in Sozialberufen -eingeladen auf Wunsch von Charles III. Aber auch Hochadel bis Politik -Van der Bellen ist auch dort - reisen an.

Krönung. In der Kirche werden erst Charles, dann Camilla vom Erzbischof von Canterbury "gesalbt, gesegnet und geweiht". Charles trägt die zwei Kilo schwere Edwards-Krone.

112 Millionen Steuergeld. Die prachtvollen Feierlichkeiten (Codename Golden Orb) kosten rund 112 Millionen Euro. Die Krönung ist eine staatliche Veranstaltung. Deshalb zahlt sie die britische Regierung mit Steuergeld.

Getrennte Familie. Prinz Harry kommt ohne Meghan und seine beiden Kinder - dagegen ist der Sohn von seinem Bruder, Kronprinz William, der kleine George (9), mit drei anderen Kindern der Ehrenpage bei der Krönung.(bra)