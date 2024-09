Nach Chemo: Kate zeigt sich der Öffentlichkeit

Zuletzt verkündete Prinzessin Kate, dass ihre Chemotherapie beendet ist. Jetzt zeigte sie sich erstmals in der Öffentlichkeit.

Prinzessin Kate (42) hat ihre Chemotherapie abgeschlossen und erfreut damit Royal-Fans weltweit. Nach der Bekanntgabe am 9. September wurde sie nun erstmals wieder öffentlich in Balmoral auf dem Weg zu einem Gottesdienst gesehen.

Gottesdienst in Crathie Kirk

Die Prinzessin von Wales, Kate, und ihr Ehemann Prinz William fuhren zum Gottesdienst in Crathie Kirk. Sie trug einen khakifarbenen Lieblingshut und goldene Ohrringe. William behielt seinen beliebten Bart. König Charles und Camilla waren ebenfalls anwesend.

The Prince and Princess of Wales attend Sunday church service at Crathie Kirk pic.twitter.com/dmwm4u3EDn — Jerseydeanne (@jerseydeanne) September 22, 2024

Kate: "Chemotherapie abgeschlossen"

"Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich bin erleichtert, dass ich die Chemotherapie abgeschlossen habe", hatte Prinzessin Kate in einem Videoclip erklärt. Sie zeigte sich unbeschwert mit ihrer Familie und dem Kronprinzen.

Am 17. September nahm Kate nach ihrer Krebsbehandlung wieder an einem Meeting teil. Es ging um ihr Projekt zur Förderung von Kindern im frühen Kindesalter. Während ihrer Absenz erschien sie nur bei Trooping the Colour und in Wimbledon.