Neuer Skandal um Meghan: Jetzt "entehrt" sie Diana

Am 1. Juli gedenken Royal-Fans weltweit einer ganz besonderen Frau: Prinzessin Diana. In diesem Jahr wäre die „Königin der Herzen“ 64 Jahre alt geworden. Der Tag gilt für viele als stiller Gedenkmoment – doch nun sorgt ein Schritt von Herzogin Meghan (42) für Unmut

Ausgerechnet an Dianas Geburtstag bringt Meghan ihren ersten eigenen Wein auf den Markt. Der Rosé, benannt als „As Ever“, wird laut einem Instagram-Post der Herzogin „pünktlich zur Sommerunterhaltung“ am 1. Juli erhältlich sein. Das elegante Werbebild zeigt eine Flasche Wein am Pool, flankiert von Aprikosen und zwei Gläsern – inszeniert im typischen Lifestyle-Stil. Doch was für Meghan der Start in eine neue Unternehmung ist, empfinden viele Fans des britischen Königshauses als taktlos. Der Termin des Launchs – ausgerechnet der Geburtstag der verstorbenen Diana – stößt auf breite Kritik. Auf Social Media machen Royal-Anhänger ihrem Ärger Luft.

„1. Juli, Dianas Geburtstag …“, schrieb etwa Royal-Expertin Victoria Arbiter kurz und deutlich. Andere sprachen gar von „Respektlosigkeit“, nannten Meghans Entscheidung „geschmacklos“ und unterstellten ihr, Dianas Andenken für Marketingzwecke zu missbrauchen. Ein User kommentierte sarkastisch: „Nichts schreit so sehr ‚großartige Unternehmerin‘ wie der Verkaufsstart von Wein am Geburtstag der verstorbenen Mutter des eigenen Ehemanns, die durch einen Autounfall mit einem betrunkenen Fahrer starb.“

Ob Meghan den Tag absichtlich gewählt hat oder nicht, bleibt offen. Fest steht: Einen Hinweis auf Diana enthält der Wein-Post nicht. Doch gerade das sorgt bei vielen für zusätzlichen Unmut – denn für zahlreiche Briten ist der 1. Juli weit mehr als ein gewöhnlicher Sommertag.

Dabei hatte Meghan in der Vergangenheit mehrfach betont, Diana „gerne kennengelernt“ zu haben. Umso überraschender scheint nun der Launch-Termin ihres Wein-Projekts. Die Diskussion zeigt einmal mehr: Wenn es um Diana geht, sind die Emotionen hoch – und jede öffentliche Geste von Royals oder ihren Angehörigen wird genau beobachtet.