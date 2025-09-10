Neues Royal-Buch enthüllt, wie die Queen trotz Krebs bis zum Jubiläum durchhielt

Ein Enthüllungsbuch offenbart intime Details über die letzten Lebensjahre von Queen Elizabeth II. – und ihren eisernen Willen, das Platin-Jubiläum zu erleben

Das Buch „The Royal Insider“ gibt Einblick in das private Ringen der Monarchin. Autor Gyles Brandreth bestätigt, dass die Königin an Knochenkrebs gelitten haben soll. Laut Ex-Royal-Butler Paul Burrell sei sie in ihren letzten Tagen „sehr (...) bettlägerig“ gewesen und habe weitere Behandlungen abgelehnt.

© Getty

Im Sommer 2021 soll die Queen die Diagnose erhalten haben. Ärzte gaben ihr wenig Zeit, doch sie wollte unbedingt ihr Platin-Jubiläum erleben. „Das ist schade, denn nächstes Jahr ist mein Platin-Jubiläum und das hätte ich sehr gern erlebt. Können sie mich dafür am Leben halten?“, soll sie zu ihrem medizinischen Team gesagt haben.

Letztes Aufbäumen mit Disziplin

Gemeinsam mit Ärzten wurde ein Plan erarbeitet. Bluttransfusionen, strikte Ernährung ohne Alkohol und eiserne Willenskraft ermöglichten ihr, am 5. Juni 2022 auf den Balkon des Buckingham-Palasts zu treten. Laut Burrell wusste sie die ganze Zeit, dass sie im Sterben lag.

Queen Elizabeth II. mit ihrer legendären Perlenkette © Getty

Nach dem Jubiläum zog sich die Queen zunehmend zurück. Sie aß kaum noch, verlor Gewicht, lehnte aber jede Form der Abdankung ab. Zwei Tage vor ihrem Tod empfing sie noch Premierministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral. Dort sei sie laut Burrell „ergriffen“ gewesen, als sie realisierte, dass sie an diesem Ort sterben würde.

Abschied einer Regentin

Die Royal Family beim Begräbnis der Queen © Getty

Am 8. September 2022 verkündete der Palast schließlich um 18:41 Uhr Ortszeit den Tod der Monarchin. 94 Tage nach dem Jubiläum war Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren in Balmoral friedlich eingeschlafen.