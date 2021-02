Alfie oder Alexandra? Kaum ist bekannt, dass Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) ihr zweites Kind erwarten, sind die Wetten eröffnet: Wie wird das Baby heißen? Und doch - die Freude im Königshaus ist getrübt. Zu tief scheint der Ärger über den "Megxit" zu sitzen. Zuletzt hatte sich die Royal Family auch auf Anfrage nie zu dem Paar zu Wort gemeldet. Auch jetzt fiel die Reaktion zurückhaltend aus. Zwar gratulierten die Queen, Prinz Philip und Prinz Charles "hocherfreut" dem Paar. Doch auf den offiziellen Seiten taucht der dürre Satz nicht auf, nicht als Pressemitteilung und nicht als Tweet.

Zweites Kind für Harry und Meghan

Wie es in der Familie, die seit Monaten nicht nur in der Realität, sondern auch ein Ozean trennt, nun weitergeht - auch das könnte sich im ersten Halbjahr 2021 klären. Ähnlich wie beim Brexit gibt es auch beim " Megxit " eine Übergangsphase. Die Einigung mit dem Königshaus sah vor, nach einem Jahr den Prozess zu bewerten und zu vereinbaren, wie es weitergeht. Dabei geht es etwa darum, dass das Paar auf die lukrative Marke "Sussex Royal" und die Anrede "Königliche Hoheit" verzichtet. Stimmen werden laut wonach gefordert wird, dass sich Harry und Meghan endlich entscheiden sollen - für ein privates Leben oder eines in der Öffentlichkeit. Derzeit scheint es, als würden sie sich nur die Rosinen herauspicken.