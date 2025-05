Prinz Archie feiert sechsten Geburtstag - ohne Papa Harry!

Prinz Harry verpasst zum dritten Mal die Geburtstagsfeierlichkeiten seines Sohnes.

Sechs Jahre ist es her, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan erstmals Eltern wurden: Am 6. Mai 2019 kam Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt. Seither ist viel passiert – sowohl im Leben des kleinen Royals als auch bei seinen Eltern.

Nur wenige Monate nach seiner Geburt zogen sich Meghan und Harry vom britischen Königshaus zurück. Der "Megxit" sorgte international für Schlagzeilen – und führte die Familie letztlich nach Kalifornien, wo sie nun ein vergleichsweise ruhiges Leben abseits des royalen Rampenlichts führt.





Private Einblicke, aber keine Gesichter

Öffentliche Auftritte ihrer Kinder blieben lange eine Seltenheit. Doch seit Anfang des Jahres gibt sich Meghan Markle auf Instagram wieder aktiver – und lässt ihre Follower mit liebevollen Schnappschüssen zumindest ein kleines Stück am Familienleben teilhaben.

Archie beim Keksebacken mit Schwester Lilibet, beim Garteln am Anwesen in Montecito – die Fotos zeigen idyllische Momente. Eines bleibt jedoch konsequent außen vor: die Gesichter der Kinder. Meghan zeigt ihre Lieblinge nur von hinten – ganz im Stil ihrer medienbewussten Zurückhaltung.

Zahnfee statt Krone – Harry verpasst Geburtstag erneut

Bei einem Auftritt beim Time100 Summit in New York plauderte Meghan kürzlich aus dem Nähkästchen: Archie verliere gerade seinen ersten Zahn. „Ich hoffe, ich bin rechtzeitig zurück, bevor die Zahnfee kommt“, meinte sie mit einem Lächeln.





Weniger erfreulich: Auch heuer wird Archie seinen Geburtstag ohne seinen Vater feiern müssen. Prinz Harry nimmt laut dem US-Magazin People an einer Veranstaltung der Diana Awards in Las Vegas teil – und wird daher zum zweiten Mal in Folge am Ehrentag seines Sohnes fehlen. Schon 2023 war er wegen der Krönung seines Vaters Charles III. in London abwesend – ebenfalls am 6. Mai.

Nähe zur königlichen Familie bleibt fraglich

Ob es bald zu einem Wiedersehen mit König Charles kommen wird, steht derzeit in den Sternen. Zwar sprach Harry in einem BBC-Interview zuletzt offen über seinen Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner Familie. Gleichzeitig verlor er vor Gericht erneut im Streit um Polizeischutz bei Aufenthalten in Großbritannien – ein weiterer Rückschlag für mögliche Annäherungspläne.

Archie wächst derweil als Kind zwischen zwei Welten auf – mit einem royalen Erbe in der DNA, aber einem ganz normalen Alltag unter der kalifornischen Sonne.