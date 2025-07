Prinz Harry auf den Spuren von Mama Diana

Mit Schutzweste, Helm und entschlossenem Blick bewegt sich Prinz Harry (40) durch das ehemalige Kriegsgebiet Angolas – ein Bild, das an einen weltberühmten Moment erinnert: Vor 28 Jahren tat es seine Mutter, Prinzessin Diana (†36), ihm gleich

Die Königin der Herzen wurde 1997 mit einem Besuch auf einem Minenfeld zur Symbolfigur im Kampf gegen Landminen. Nun knüpft ihr Sohn an dieses Erbe an – mit einer Botschaft, die weit über die Landesgrenzen hinausreicht. Harrys Reise nach Afrika ist kein offizieller Royal-Termin, aber sie hat königliches Gewicht. Der Exil-Prinz engagiert sich erneut für die britische Organisation „HALO Trust“, die sich dem Kampf gegen Landminen verschrieben hat. Er besuchte in Angola Familien, die nahe Afrikas größtem Minenfeld leben, und sprach über die erschreckende Realität: „Kinder sollten niemals in Angst leben müssen, wenn sie draußen spielen oder zur Schule gehen“, mahnte der Herzog von Sussex. Noch heute, über drei Jahrzehnte nach dem Ende des Bürgerkriegs, seien die tödlichen Überbleibsel des Krieges überall präsent.

Prinz Harry in Angola © APA

Ein Vermächtnis mit Strahlkraft

Als Diana 1997 das Minenfeld in Angola betrat, sorgte sie weltweit für Aufsehen. Ihr Einsatz löste nicht nur Debatten über die britische Außenpolitik aus, sondern veränderte auch die internationale Wahrnehmung des Problems. Der Besuch wurde zum Wendepunkt für den „HALO Trust“. Diana erklärte damals: „Ich versuche nur, auf ein Problem hinzuweisen, das auf der ganzen Welt auftritt.“ Ihre Menschlichkeit, ihre Nähe zu den Betroffenen – all das machte ihren Auftritt unvergessen.

Prinzessin Diana in Angola © Getty

Harry sendet Signal an den Palast

Prinz Harrys Engagement wirkt wie ein bewusstes Fortführen dieses Weges – vielleicht auch als stilles Zeichen an das britische Königshaus. Inmitten der Spekulationen um eine mögliche Annäherung an König Charles (76) und die Royals beweist er, dass er auch außerhalb der Palastmauern seine Rolle als moderner Royal ernst nimmt. Die Botschaft: Auch ohne offiziellen Titel kann er im Namen seiner Familie Gutes bewirken.

Prinz Harry in Angola © APA

Harrys bewegender Besuch ist mehr als ein Medientermin. Es ist eine Herzensangelegenheit – und eine Hommage an seine Mutter. Dass er Dianas Weg nicht nur beschreitet, sondern mit Überzeugung weiterführt, macht ihn für viele zu einem würdigen Erben ihrer humanitären Mission. Und zeigt: Der Geist von Lady Di lebt in ihrem Sohn weiter.