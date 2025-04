Prinz Harry feiert mit Hollywoods Elite

Prinz Harry (40) steht wieder im Fokus der Öffentlichkeit – und das im großen Stil. Der Herzog von Sussex wird am 25. April bei der prestigeträchtigen „Living Legends of Aviation“-Gala im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles erwartet. Dort trifft er auf John Travolta (71) und Morgan Freeman (87)

Die Gala, die als einer der wichtigsten Society-Termine der US-Luftfahrt gilt, würdigt Persönlichkeiten, die sich um die zivile und militärische Luftfahrt verdient gemacht haben. Prinz Harry, selbst einst Hubschrauberpilot bei der britischen Armee, wird bei der Veranstaltung Feuerwehrpiloten ehren, die Anfang des Jahres im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Einsatz waren. Bereits im Januar engagierte sich Harry gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) für die Betroffenen der Brände. Das Paar verteilte Hilfsgüter und dankte vor Ort den Einsatzkräften – ein Einsatz, der nun auf glamouröser Bühne gewürdigt wird. © Getty × Royals und Hollywood: Ein Wiedersehen mit Travolta Für Harry ist die Veranstaltung mehr als nur eine Preisverleihung – sie bedeutet auch ein Wiedersehen mit John Travolta, der die Gala moderiert und als „Luftfahrtbotschafter“ fungiert. Bereits im Vorjahr neckte Harry den Schauspieler charmant: „Ich war ein Jahr alt, als du mit meiner Mutter getanzt hast.“ Gemeint war der legendäre Tanz von Travolta mit Prinzessin Diana (†36) 1985 im Weißen Haus – ein Moment, der Filmgeschichte schrieb. „Wenn wir nicht tanzen, dann fliegen wir eben gemeinsam“, fügte Harry lachend hinzu. © Getty Images × Neben Prinz Harry werden in diesem Jahr mehrere neue „Living Legends“ in den exklusiven Kreis aufgenommen. Darunter: Christopher Cassidy, Ex-Navy SEAL, NASA-Astronaut mit 377 Tagen im All und zehn Weltraumspaziergängen

Robert „Hoot“ Gibson, legendärer Astronaut, Navy-Kampfpilot und Luftakrobat

Tom Costello, Luftfahrtjournalist von NBC, ausgezeichnet mit dem Emmy Zudem wird erstmals der Dr. Buzz Aldrin Space Advancement Award verliehen – an die Polaris Dawn Crew, die sich für die Weiterentwicklung der bemannten Raumfahrt verdient gemacht hat. © Getty × Harrys Teilnahme an der Gala knüpft an seine eigene Vergangenheit an: Während seiner zehnjährigen Dienstzeit bei der britischen Armee flog er Kampfmissionen in Afghanistan. Seine „Flying Wings“ erhielt er 2010 – feierlich überreicht von seinem Vater, König Charles (76). Ein familiäres Erbe, das er mit seinem Bruder Prinz William (42) teilt.