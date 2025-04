Prinz Harry kappt endgültig Kontakt zu Königshaus

Harry ist vollkommen ausgerastet, als seine Cousine sich mit einem seiner größten Feinde zusammengetan hat - seither Funkstille zwischen ihnen. Es soll der letzte aufrechte Kontakt zum Königshaus gewesen sein.

Harry und Meghan rücken einfach nicht aus dem Licht der Reporter in England. Doch einer von ihnen - namens Piers Morgan - scheint vor allem Prinz Harry sehr unter die Haut gegangen zu sein, und sich in Familienangelegenheiten eingemischt haben.

Cousinen umarmten Erzfeind

Und jetzt ist die Reißleine komplett gerissen. Denn seine Cousinen, Prinzessin Eugneie und Prinzessin Beatrice wurden 2023 fotografiert, als sie gemeinsam mit Freunden und DIESEM Journalisten in einem Restaurant gesichtet wurden. Dabei soll Piers Morgan die zwei Prinzessinnen sogar umarmt haben, was seinen eigenen Angaben nach, zu dem vermeintlich Kontaktabbruch zwischen Harry und seinen Cousinen geführt habe.

Feindschaft zu Journalisten

Er führte selbst an, dass Harry außer sich gewesen sein muss, als er das erfuhr. Warum es überhaupt eine "Feindschaft" zwischen Morgan und Harry gib, liegt an seiner Meghan-kritischen Berichterstattung, in der er Harrys Ehefrau nicht immer im besten Licht dargestellt hatte.