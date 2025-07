Prinzessin Gabriella stellt Mama Charlene in den Schatten

Großer Auftritt für Monacos kleine Prinzessin! Gabriella von Monaco (10) begleitete gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Jacques und ihren Eltern, Albert II. und Charlène, einen bedeutenden Termin in Vic-sur-Cère, Frankreich – und rückte dabei selbst in den Mittelpunkt des royalen Geschehens

Die Fürstenfamilie besuchte am 9. Juli 2025 die französische Region, um die historischen Bande zwischen Monaco und dem Gebiet zu feiern – eine Verbindung, die bis ins Jahr 1643 zurückreicht, als König Ludwig XIII. das Lehen Carladès an die Grimaldis übergab. Vor allem Prinzessin Gabriella, die den historischen Titel Gräfin von Carladès trägt, stand dabei im Rampenlicht: In einer feierlichen Zeremonie wurde in Vic-sur-Cère ein neu gestalteter Platz auf ihren Namen getauft – der "Square Princesse Gabriella". Als Höhepunkt überreichte die Bürgermeisterin Annie Delrieu der jungen Prinzessin symbolisch den Schlüssel der Stadt – ein Moment, der Gabriella sichtlich stolz machte.

Monacos Fürsten-Familie © Getty

Doch das war längst nicht alles: In Mur-de-Barrez wurde wenig später die neue "Médiathèque Princesse Gabriella" feierlich eröffnet, bevor der royale Familienausflug mit der Einweihung eines nach Gabriella benannten botanischen Gartens in Carlat endete. Schon lange gilt Gabriella als aufgeschlossene Persönlichkeit innerhalb der Fürstenfamilie. Anders als ihr eher zurückhaltender Bruder Jacques, der einmal Fürst von Monaco werden wird, zeigt sich Gabriella oft lebhaft und selbstbewusst. Fürst Albert verriet kürzlich im TV-Interview: „Sie hat bereits einen ausgeprägten Charakter.“

Monacos Fürsten-Familie © Getty

Kein Zweifel: Mit ihren erst zehn Jahren erobert Gabriella nicht nur royale Herzen – sondern auch ganz offiziell Plätze, Bibliotheken und Gärten. Ein Auftritt, der die junge Prinzessin ins Zentrum des öffentlichen Interesses rückt – und bei dem sie sich als würdige Repräsentantin der Grimaldis präsentiert.