Prinzessin Kate: DAS ist ihr erster Job nach Auszeit mit Familie

Nach einer kurzen privaten Auszeit mit ihren drei Kindern meldet sich Prinzessin Kate zurück im königlichen Dienst. Während die Öffentlichkeit noch auf einen neuen öffentlichen Auftritt wartet, hat die Ehefrau von Prinz William bereits hinter den Palastmauern von Schloss Windsor wieder gearbeitet

Wie das britische Magazin "Hello!" berichtet, traf sich Prinzessin Kate in dieser Woche mit ihrem Team am Sitz des Königshauses in Windsor. Der Anlass: ein interner Termin rund um ihr Herzensprojekt, das sie seit Jahren mit Nachdruck verfolgt. Seit 2021 engagiert sich Kate intensiv für die Förderung der frühkindlichen Entwicklung. Mit der Gründung des "Centre for Early Childhood" hat sie ein deutliches Zeichen gesetzt, um das Bewusstsein für die ersten fünf Lebensjahre eines Kindes zu stärken – eine Phase, die maßgeblich das spätere Leben prägt.

Familienzeit in den Schulferien

Zuvor hatte sich Kate mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) eine Auszeit gegönnt. Wo genau die Familie die schulfreien Tage verbrachte, wurde aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben. Insider vermuten, dass die Royals wie so oft in Anmer Hall in Norfolk Zuflucht suchten – dem ländlichen Rückzugsort, den Kate und William seit Jahren schätzen. Inzwischen sind die drei Kinder wieder zurück in der Lambrook School in Berkshire.

Auch Prinz William wieder im Einsatz

Nicht nur Kate, auch Prinz William (42) zeigt Präsenz: Der Thronfolger absolvierte in dieser Woche einen offiziellen Besuch beim Army Air Corps in Suffolk. Als Colonel-in-Chief stattete er der Wattisham Air Base einen Besuch ab und traf dort auf Soldaten und ihre Familien. Auf Instagram postete der Royal Bilder in Uniform – inklusive Bart –, die ihn in lockerer Atmosphäre mit der Truppe zeigen. Sein Kommentar dazu: „Es war schön, Zeit mit den Soldaten und ihren Familien zu verbringen. Vielen Dank für den herzlichen Empfang.“

Royals kehren in den Alltag zurück

Nach einer wohlverdienten Pause kehrt der royale Alltag also zurück – mit ernsthaften Projekten und persönlichem Engagement. Vor allem Prinzessin Kate beweist erneut, wie sehr sie sich für gesellschaftlich relevante Themen einsetzt – auch fernab des Blitzlichtgewitters.