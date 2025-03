Prinzessin Kate feiert mit Mama Carole auf Luxus-Insel Mustique

Azurblaues Wasser und feinster Sand – kaum eine Insel steht so sehr für Exklusivität und Privatsphäre wie Mustique. Seit Jahrzehnten zieht die Karibikinsel die britischen Royals magisch an. Nun soll auch Carole Middleton, 70, die Mutter von Catherine, Princess of Wales, dort gefeiert haben.

Wie die britische "Mail on Sunday“ berichtet, lud Carole Middleton anlässlich ihres runden Geburtstags am 31. Januar 2025 ihre Familie zu einer privaten Feier auf Mustique ein. Mit dabei waren angeblich nicht nur Catherine und Prinz William, deren Reise mit den gemeinsamen Kindern bereits bekannt wurde, sondern auch Pippa Middleton, mit Ehemann James Matthews, sowie James Middleton, mit Ehefrau Alizée, und ihrem Sohn Inigo. Carole Middleton und Prinzessin Kate © Getty × Statt in einer beliebigen Luxusvilla residierte die Familie in "Les Jolies Eaux“, einem legendären Anwesen mit königlicher Geschichte. Das herrschaftliche Domizil wurde 1959 für Prinzessin Margaret )†71), erbaut und diente ihr jahrzehntelang als Rückzugsort. Margaret war maßgeblich daran beteiligt, Mustique als Jetset-Hotspot zu etablieren. Heute kann die Villa von jedem gemietet werden – vorausgesetzt, das nötige Kleingeld ist vorhanden. Rund 47.000 Dollar pro Woche (circa 45.100 Euro) kostet das Anwesen, das auf einem Hügel im Süden der Insel thront. Ein Butler, ein Koch, ein Gärtner und zwei Haushälterinnen sorgen für den perfekten Aufenthalt. Les Jolies Eaux © Getty × Die Villa bietet fünf Schlafzimmer, einen privaten Pool, einen Esszimmer-Pavillon und beeindruckt mit dem luftigen, imposanten Baustil des Architekten Oliver Messel. Sie zählt zu den begehrtesten Unterkünften der Insel. Dass Mustique eine besondere Bedeutung für die Familie hat, ist kein Geheimnis. In seinen Memoiren "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life“ enthüllte James Middleton ein privates Detail von Williams und Catherines Hochzeit. Demnach ließ das Paar für die Feier die berühmte "Basil’s Bar“ originalgetreu nachbauen – inklusive Besitzer Basil, der als Gast an der Trauung teilnahm. Ob Carole Middletons Geburtstagsfeier ebenfalls legendär wurde, bleibt ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Doch eines ist sicher: In dieser Traumkulisse hätte es kaum einen exklusiveren Ort für ihren besonderen Tag geben können.