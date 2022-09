Queen: Ihr geheimes Testament

Schmuck im Wert von Millionen, Schlösser und ihre Hunde. Wer bekommt was?

Das Testament der Queen werden wir in diesem Jahrhundert wohl nicht mehr sehen, denn auch jenes ihres Mannes wird erst in 90 Jahren veröffentlicht. Einige Details aus dem Nachlass der Monarchin sind aber dennoch durchgesickert.

Spekulationen. So sollen König Charles III. und seine Camilla in den Buckingham-Palast ziehen. Schloss Windsor, das eigentlich auch Charles zustehen würde, sollen William und Kate bekommen. Schloss Balmoral in Schottland könnte dafür in ein Museum umgebaut werden, da Charles bereits ein anderes Anwesen in Schottland hat.

Prinz Harry und Meghan bekommen Frogmore Cottage, wo sie bereits vor ihrem Umzug lebten. Die teuren Juwelen soll vor allem Kate bekommen. Fast leer geht Prinz Andrew aus -er bekommt angeblich nur die geliebten Hunde der Queen.

Charles: König nur für 7 Jahre?

Als Queen Elizabeth II. am 8. September starb, wurde automatisch ihr Sohn Charles (73) zum König. Nur, wie jetzt bekannt wurde, dürfte ihm seine Mutter die verantwortungsvolle Aufgabe nicht zugetraut haben. Bereits letztes Jahr soll die Monarchin einen Geheim-Gipfel mit hochrangigen Mitgliedern einberufen haben. "Ihre Majestät war nicht gänzlich davon überzeugt, dass ihre Nachfolger den Willen, die Fähigkeiten oder den Charakter haben, es richtigzumachen", so ein hochrangiger königlicher Adjutant.

Ablaufdatum. Dieses beim Gipfel beschlossene Regelwerk soll vor allem Charles betreffen, der gerade erst zum König proklamiert wurde. Darin wurde festgehalten, dass er angeblich nicht länger als sieben Jahre regieren soll/darf. Gerade einmal ein Zehntel der Amtszeit der Queen. An seinem 80. Geburtstag soll er Platz für seinen Sohn Prinz William und dessen Frau Kate machen. "Es wäre vollkommen natürlich, dass König Charles den Thron besteigt und die königlichen Pf lichten erfüllen möchte, auf die er sich so lange vorbereitet hat", so Experte Robert Morris zur New York Post. Aber verständlich wäre auch, "wenn ein Mann, der jetzt bereits 73 Jahre alt ist, den Job einige Zeit lang macht und dann an William übergibt".

Auch Camillas neue Rolle als "Queen Consort" ("Königsgemahlin") wurde von Elizabeth II. festgelegt. Ursprünglich wollte sie Camilla den Titel auf keinen Fall geben, weil sie ihr "schändliches Verhalten" als Affäre von Charles während seiner Ehe mit Diana vorwarf.