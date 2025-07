Royale Umstandsmode "Seraphine" trotz Kate-Hype am Ende

Einst als Lieblingsmarke von Prinzessin Kate gefeiert, steht das britische Modelabel Seraphine nun vor dem Aus. Die auf elegante Umstandsmode spezialisierte Marke hat Insolvenz angemeldet – trotz weltweiter Bekanntheit und prominenter Unterstützung durch die Prinzessin von Wales

Besonders während ihrer Schwangerschaften trug Kate Middleton immer wieder Seraphine-Designs – das Label wurde dadurch international berühmt. Doch der royale Glanz konnte die finanziellen Schwierigkeiten nicht abwenden. Wie das Branchenportal Fashion United berichtet, versuchte Seraphine seit April 2025 mit einer neuen Markenstrategie und frischen Kollektionen, das Image von Schwangerschaftsmode zu modernisieren und neue Zielgruppen zu erreichen. Der gewünschte Umschwung blieb jedoch aus.

Prinzessin Kate in Seraphine © Getty

Bereits im Mai holte sich das Unternehmen Beratung – in der Hoffnung, Investoren zu finden und das Ruder noch herumzureißen. Doch die angespannte Liquiditätslage ließ keine Zeit mehr: Am 7. Juli wurde der Handel eingestellt, rund 95 Mitarbeiter verloren ihren Job. Die Pleite von Seraphine reiht sich ein in eine wachsende Zahl internationaler Unternehmensinsolvenzen – auch in Österreich steigen die Fälle deutlich. Die Modebranche trifft es dabei besonders hart: Online-Konkurrenz, sinkende Margen und verändertes Kaufverhalten machen selbst etablierten Marken zu schaffen.

© Getty Images

Seraphine galt lange als Vorzeigelabel für moderne, stilvolle Schwangerschaftslooks – vor allem, weil Kate Middleton die Marke quasi zur royalen Referenz gemacht hatte. Nun endet das Kapitel überraschend leise.