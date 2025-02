"Sie ist schrecklich.": Trump teilt gegen Meghan aus

Donald Trump und Herzogin Meghan werden keine Freunde in diesem Leben. Der amtierende US-Präsident verpasste ihr in einem Interview eine verbale Klatsche.

Meghan Markle (43) inszeniert sich gerne als eine liebevolle Ehefrau und Mutter, wodurch sie viele Fans hat. Auf der anderen Seite kritisierte sie in den letzten Jahren immer wieder die königliche Familie und hat so ihr Image in Großbritannien beschädigt. Nicht nur auf der Insel wird Meghan eher ungern gesehen, sondern auch Donald Trump scheint kein Fan von der Herzogin zu sein.

"Sie ist schrecklich."

In einem Gespräch mit der New York Post teilt Donald Trump gegen Meghan aus. Er wurde gefragt, wie er mit der Diskussion rund um Prinz Harry und seinem Einwanderungsstatus umgehen wird. Das ist aktuell Gegenstand eines Rechtstreites in Washington D.C. Der Grund: Laut der Heritage Foundation hat Harry möglicherweise früheren illegalen Drogenkonsum verheimlicht. Dadurch hätte er kein US-Visum erhalten dürfen.

Der amtierende US-Präsident könnte in diesem Fall eingreifen, aber er will nicht den britischen Prinzen aus dem Land werfen. „Das will ich nicht“, sagte Trump. „Ich werde ihn in Ruhe lassen. Er hat genug Probleme mit seiner Frau. Sie ist schrecklich.“

Widerspruch

Vor einigen Monaten sagte Trump noch, er werde Harry "nicht beschützen". Der US-Präsident warnte sogar den britischen Prinzen mit negativen Konsequenzen, falls er im Hinblick auf seinen Drogenkonsum falsche Angaben gemacht hat.

Allgemein ist Trump kein Fan vom Ehepaar Sussex. Vor einigen Jahren lästerte er in einem Interview mit Piers Morgan (57) über die beiden. Damals sagte er über die Herzogin: "Ich bin kein Fan von Meghan und ich war es von Anfang an nicht. Sie hat schlecht über die königliche Familie gesprochen, aber insbesondere über die Königin."

Das basiert aber auf Gegenseitigkeit. Meghan bezeichnet Trump als "spalterisch" und "frauenfeindlich".