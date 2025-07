Skandal-Prinz Marius Borg Høiby: Neue Liebe trotz Vergewaltigungsvorwürfen

Die norwegische Königsfamilie steckt tief in der Krise – und Grund dafür ist Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (28). Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen 23 mutmaßlicher Straftaten. Trotz des drohenden Prozesses zeigt sich der einstige Royal-Spross unbeeindruckt – und verliebt

Laut der norwegischen Zeitschrift „Se og Hør“ soll Marius derzeit mit Andrea Shaw liiert sein, der Tochter des wegen Geldwäsche verurteilten Geschäftsmanns Per Morten Hansen (62). Hansen, ein langjähriger Freund von Marius’ Vater Morten Borg, wurde 2024 zu über zwei Jahren Haft verurteilt. Andrea selbst studierte in London und scheint jetzt wieder in Norwegen zu leben – angeblich sogar mit Marius unter einem Dach.

Marius Borg mit Andrea Shelby © Instagram

Bilder zeigen das Paar turtelnd im Szene-Viertel Frogner in Oslo – genau dort, wo Marius 2024 durch einen Gewaltvorfall gegen seine Ex-Freundin erstmals ins Visier der Behörden geriet. Der Skandal weitete sich schnell aus, die Liste mutmaßlicher Delikte wuchs: Drogen, Gewalt, Zerstörung, Bedrohung – und mutmaßlich mehrere Sexualstraftaten. Trotz dieser Vorwürfe führen Marius und Andrea ein öffentliches Jetset-Leben. Sie feierten zuletzt gemeinsam mit einem schwerreichen Geschäftsmann in Cannes, verbrachten Zeit auf der Insel Geitholmen und im Urlaubsort Kragerø. Laut Freundeskreis war es lange nur Freundschaft, nun aber offenbar eine Beziehung.

Marius am Cover von „Se og Hør“ © Se og Hør

Ermittlungen abgeschlossen – Anklage steht im Raum

Am Ende Juni 2025 übergab die Polizei in Oslo ihre Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft. Die Liste umfasst 23 potenzielle Straftaten – darunter neben den Vergewaltigungsvorwürfen auch Körperverletzung, Sachbeschädigung und Bedrohung. Ob Anklage erhoben wird, liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen erwartet.

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (50) mit ihrem ältesten Sohn Marius Borg Hoiby (28) © GettyImages

Das norwegische Königshaus schweigt bislang zu den Entwicklungen rund um Marius, der seit jeher keinen offiziellen Titel trägt, aber als Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) eng mit dem Hof verbunden ist. Die königliche Familie hatte ihn stets abgeschirmt – nun wird aus der privaten Rebellion eine öffentliche Krise. Ob Andrea Shaw weiß, worauf sie sich eingelassen hat, bleibt offen. Klar ist jedoch: Marius’ Lebensstil – zwischen Luxus, Laster und juristischem Abgrund – sorgt nicht nur in Norwegen für Entsetzen.