"Schaue das seit 20 Jahren" - Ex Salzburg-Star will ins Dschungelcamp

Kevin Kampl, Mittelfeldstratege von RB Leipzig, hat offenbar eine besondere Idee für seine Karriere nach dem Fußball.

Der 34-Jährige denkt laut darüber nach, an der beliebten RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" teilzunehmen. Diese Ankündigung sorgt für Gesprächsthema in der Sportwelt.

Langjähriger Fan des Dschungelcamps

Kampl verfolgt die Reality-Show schon seit zwei Jahrzehnten und hat deshalb einen klaren Wunsch: "Ich schaue das seit 20 Jahren. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt: 'Irgendwann will ich da auch mal rein'", verriet er im "Phrasenmäher"-Podcast der Bild-Zeitung. Seine Frau Vanessa sei jedoch weniger begeistert und habe ihm augenzwinkernd entgegnet: "Du hast einen Vogel."

Kampl (34) könnte sich vorstellen nach seiner Karriere in den Dschungel zu reisen. © getty ×

Auch sein Mitspieler Lukas Klostermann (28) findet die Vorstellung unterhaltsam und würde Kampl im Camp auf jeden Fall verfolgen. "Ich würde sogar für ihn anrufen. Ich muss sagen, das würde ich echt gerne sehen. Es würde mich interessieren, wie er sich dort schlägt", so der Nationalspieler. Für sich selbst käme ein Auftritt allerdings nicht infrage: "Mich selbst reizt das jetzt nicht zu 100 Prozent, muss ich ehrlicherweise sagen."

Angeln als Vorbereitung auf die Herausforderungen

Dass Kampl mit schwierigen Bedingungen zurechtkommt, beweist er in seiner Freizeit. Sein großes Hobby ist das Angeln, und dabei geht er gerne auf große Fische los. Besonders im Urlaub auf Mallorca (Spanien) verbringt er viel Zeit auf dem offenen Meer. "Dann fahren wir raus aufs Meer und gehen auf riesige Thunfische. Letztes Jahr im Sommer hatte ich ein 120-Kilo-Ding an der Angel und das hat mich dann fast mit ins Wasser gezogen", erzählte er. Der Kampf mit dem Fisch sei eine echte Herausforderung gewesen, der ihn und seine Angelrute ordentlich auf die Probe gestellt habe.

Fußballer im Dschungelcamp: Keine Seltenheit

Falls Kampl tatsächlich ins Camp einziehen sollte, wäre er nicht der erste Ex-Profi, der sich den Herausforderungen des Formats stellt. In der Vergangenheit haben bereits bekannte Gesichter aus der Fußballwelt den Sprung in den australischen Dschungel gewagt. So waren etwa der brasilianische Publikumsliebling Ailton (51), der frühere Bundesliga-Profi Ansgar Brinkmann (55) und der einstige Weltmeister Thomas "Icke" Häßler (58) Teilnehmer der Sendung.