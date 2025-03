× Sein größter Hit: Unser Grammy-Star Markus Illko wurde Papa

2024 holte der Steirer Markus Illko den letzten Grammy für Österreich. Jetzt wurde er erstmals Daddy.

„Please welcome the new love of my life“ (Bitte begrüßen Sie die neue Liebe meines Lebens) Mit einer Serie an süßen Facebook-Bildenr verkündet unser Grammy-Star Markus Illko seinen größten Hit. Am Donnerstag gebar ihm seine Ehefrau Ruth Söhnchen Milo.

Die Baby-News hat Illko, der 2024 bei den Grammys mit dem Johnny-Cash-Klassikers "Folsom Prison Blues" in der Kategorie „Best Arranged Instrumental“ sogar die Rolling Stones ausstach, schon knapp nach Weihnachten verkündet. „Ich freue mich riesig, euch mitteilen zu können, dass wir unser erstes Kind erwarten. Wir können es kaum erwarten, zu kuscheln, zu lachen und nächtliche Babyabenteuer zu erleben.“