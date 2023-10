Senta Berger will sich aus Öffentlichkeit zurückziehen: 'Meine Jahre sind überschaubar'

Die Granddame des deutschsprachigen Films zieht sich langsam zurück

Auch wenn Senta Berger derzeit wieder im Kino zu sehen ist, ihre öffentliche Aufritte werden Immer seltener und das hat auch einen guten Grund denn Berger möchte ihre 'überschaubaren Jahre' der Familie widmen und sich so langsam aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

'Meine Jahre sind überschaubar'

Im Interview mit der 'Welt am Sonntag' spricht sie offen über ihre Zukunftspläne und ihren langsamen Rückzug: „Ich arbeite inzwischen viel weniger als noch vor ein paar Jahren, als ich jedes Jahr drei, vier Filme gemacht habe. Ich wollte auf jeden Fall weniger arbeiten, denn meine Jahre sind überschaubar“

Aktuell mit 'Weißt du noch' im Kino

Derzeit ist sie gerade mit dem Film "Weißt du noch" in den heimischen Kinos vertreten, doch auch die Filmprojekte die sie noch wahrnimmt müssen zu ihrem 'neuen Leben' passen. Die Dreharbeiten zu 'Weißt du noch' fanden „quasi um die Ecke statt, in der Nähe unseres Hauses. Das heißt, ich war jeden Abend wieder zu Hause. Das war wunderbar“, erzählt Senta Berger gegenüber Welt am Sonntag.

Bleibt zu hoffen, dass wir die Granddame des deutschsprachigen Films doch noch ein paar Mal zu Gesicht bekommen, doch auch ein Rückzug sei ihr nach ihrer 73-Jährigen Karriere vergönnt.