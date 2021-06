Silvia ist Tanz-Meisterin

Moderatorin Silvia Schneider ertanzte sich beim ProAm-Turnier zweimal Gold.

Für den Dancing Stars-Sieg reichte es zwar knapp nicht, dafür darf sich Moderatorin Silvia Schneider jetzt offiziell Staatsmeisterin nennen. Am Wochenende setzte sie sich gemeinsam mit Tanzpartner Danilo Campisi beim ProAm-Turnier in den Disziplinen Standard und Latein durch. Für den ersten Platz regnete es Medaillen und Pokale. Außerdem wurde das Tanzpaar auch noch zweifacher Vizemeister international.

Debüt

Es war das erste Mal, dass Schneider bei einem ProAm-Turnier angetreten ist – und dann gleich mit so einem Einstand. „Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Es war ein tolles Gefühl, bei so einem schönen Turnier zu tanzen und sich mit anderen Paaren zu vergleichen“, sagt die glückliche Gewinnerin.