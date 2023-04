× SO klein ist Trumps bestes Stück

Die 44-jährige Daniels hatte angeblich im Jahr 2006 eine Affäre mit Trump. immer wieder macht sie sich über den Ex-Präsi im Internet lustig, zieht damit viel Aufmerksamkeit auf sich. Nun teilt sie aber so richtig aus! Einer von Daniels' Kritikern schreibt auf Twitter: "Präsident Trump würde dich nicht mal mit einer 3 Meter langen Schlange berühren."

Der Konter der Erotik-Darstellerin hat es in sich: "Das stimmt. Er hat eine 8 Zentimeter lange benützt." Das hat gesessen! Ob der 76-jährige Trump sich dazu äußern wird, ist noch nicht bekannt...

True. He used a 3 inch one. https://t.co/X3YvAu6jID