Heute zu Gast in der Tamara Fellner Show: eine psychologische Expertin. Monika Wogrolly spricht über ihre beruflichen Erfahrung als Psychotherapeutin und Schriftstellerin und die bunte Gefühlswelt der Kinder, mit der sie sich bestens auskennen.

Monika Wogrolly ist als Psychotherapeutin und Buchautorin erfolgreich und Inhaberin der ersten Grazer Philosophischen Praxis.

Psychotherapeutin und Buchautorin

Die sympathische Doktorin der Philosophie kann auf eine erfolgreiche Karrierelaufbahn zurückblicken: Nach ihrem Philosophie und Philologie Studium in Graz absolvierte sie 1998 ihre Ausbildung zur Psychotherapeutin. Nach verschiedenen Forschungsaufträgen war Wogrolly ab 2003 als erste Klinikphilosophin Europas am Universitätsklinikum tätig. Heute ist sie Geschäftsführerin der Living Culture GmbH, Psychotherapeutin, Coach und kann eine beachtliche Auswahl an Auszeichnungen, Romanen und wissenschaftlichen Publikationen aufweisen.

Ihre neuste Veröffentlichung: "Die Beziehungsformel - endlich glücklich lieben". In ihrem Buch erklärt Wogrolly wie es möglich ist, negative Formeln, die unsere Beziehungen stören, aufzugeben und dafür positive Kräfte und Energien freizusetzen und für ein selbstbestimmtes Leben zu nutzen.

Erfolgreiche Arbeit mit Familien

Die Psychotherapie ist für Monika Wogrolly ein erfolgreiches Wechselspiel, mit einem glücklichen Leben als Gewinn. Wogrolly hilft dabei persönliche Krisen zu meistern und die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Dabei unterstützt sie mit ihrem fachlichen Know How, ihrer beruflichen Erfahrung, vor allem aber mit ihrem Hausverstand – von Mensch zu Mensch. Und Monika Wogrolly weiß was sie tut: die Familientherapeutin arbeitet mit Kindern und Jugendlichen zusammen, versteht und unterstützt sie mit ihrer empathischen Art.

In der Tamara Fellner Show diskutiert Monika Wogrolly gemeinsam mit Renata Fourmanova über Persönlichkeitsentwicklung – mit besonderem Fokus auf die bunte Gefühlswelt der Kinder, und allen Herausforderungen, denen die Kleinsten sich stellen müssen. Mit ihr in der Show ist Designerin Renata Fourmanova.