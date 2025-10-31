Taylor Swift von Platz 1 gestoßen: DIESE Band macht ihr Konkurrenz

Chart-Sensation aus dem Norden: Santiano haben mit „Da braut sich was zusammen“ die Spitze der deutschen Album-Charts erobert – und dabei Superstar Taylor Swift hinter sich gelassen.

Die norddeutsche Band Santiano stürmt erneut an die Spitze: Mit ihrem neuen Album „Da braut sich was zusammen“ setzen sich die Shanty-Rocker auf Platz 1 der deutschen Charts. Für die Musiker aus Schleswig-Holstein ist es bereits der neunte Nummer-eins-Erfolg – und ein deutliches Zeichen, dass ihr Mix aus Folk, Rock und Seemannsliedern weiterhin zündet.

Auf Social Media bedankte sich die Band emotional bei ihren Fans: „Wir sind überwältigt und freuen uns wirklich sehr. Danke an alle, die das wieder möglich gemacht haben. Danke an alle Fans da draußen, die so fest an unserer Seite stehen. Wir für euch und ihr für uns! ZACK AHOI!“

Musikalisch bleibt die Crew ihrem Kurs treu: 13 Songs voller Nordsee-Sehnsucht, rauer Stimmen und fernwehgeladenen Hymnen. In „Dann bin ich weg“ geht es um Aufbruch und das Ziehen der Ferne. Neben kraftvollen Stücken setzt die Band auch ruhige Akzente – mal Sturm, mal stille See.

Schon Anfang des Jahres kündigten Santiano an, dass das Album auch eine Botschaft trägt. Sänger Björn Both erklärte in einem Video, man habe angesichts gesellschaftlicher Veränderungen ein „Statement“ setzen wollen: „Es kommen Dinge ins Rutschen, über die wir seit zehn, zwölf Jahren mit euch singen: über Freiheit, Zusammenhalt, all diese Dinge.“