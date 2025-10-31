TV-Moderator nach Karriere-Pause: Rückenschmerzen waren Krebs

Schock-Erzählung des deutschen TV-Moderators Pierre M. Krause! Ein Jahr lang war er vom Bildschirm verschwunden - keine Lebenszeichen auf Social Media. Jetzt schildert er erstmals öffentlich, was hinter seiner plötzlichen Karriere-Pause steckte.

Seit dem 30. Oktober läuft die neue Staffel von „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ in der ARD Mediathek und auf YouTube. Dort erzählt er im Gespräch mit dem „TV total“-Moderator Sebastian Pufpaff, welch schicksalhaftes Jahr er durchlebt hat:

Bösartiger Tumor im Rücken

„Ich hatte Rückenschmerzen – es stellte sich heraus, das war ein bösartiger Tumor. Der musste entfernt werden, sonst wäre ich irgendwann daran gestorben“, zitiert die deutsche „Bild“ den Fernsehmoderator.

"Hätte auch ganz anders ausgehen können"

Welche Krebsart er hatte und ob er nun vollständig geheilt ist, verrät Pierre nicht. Derzeit geht er noch auf Krücken und macht eine Physiotherapie. Bei der Behandlung mussten ihm Knochen entfernt werden. „Das hätte alles auch ganz anders ausgehen können. Ich habe wirklich Glück“, sagt er. Krause spricht von einem „Höllenritt“, den er hinter sich hat.