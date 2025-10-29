Alles zu oe24VIP
Was Ihr Hals über Ihre Gesundheit verrät: Ab diesem Umfang wird's gefährlich!
© Getty Images

Forscher warnen

Was Ihr Hals über Ihre Gesundheit verrät: Ab diesem Umfang wird's gefährlich!

29.10.25, 10:40
Dicker Hals, dickes Risiko! Vergessen Sie BMI und Hüftmaß – auch Ihr Halsumfang kann ein Warnsignal für Krankheiten sein. Laut britischen Forschern können schon ein paar Zentimeter zu viel am Hals auf Gesundheitsgefahren hindeuten – von Herzproblemen über Diabetes bis hin zu Schlafstörungen.

Wir zählen Schritte, messen Blutdruck, achten aufs Gewicht – aber den Halsumfang? Den schenken die meisten nur wenig Aufmerksamkeit. Dabei zeigt die Wissenschaft: Der Hals verrät mehr über Ihre Gesundheit, als Sie denken. Schon kleine Veränderungen können als Frühwarnsignal für gefährliche Krankheiten gelten, warnen die Forscher Ahmed Elbediwy und Nadine Wehida auf dem Wissenschaftsportal The Conversation.

Warum der Hals mehr verrät als der BMI

Der Body-Mass-Index galt jahrzehntelang als Maß aller Dinge – doch er hat Schwächen: Ein muskulöser Mensch kann laut BMI „übergewichtig“ sein, obwohl er topfit ist. Der Halsumfang dagegen zeigt, wo sich das Fett wirklich sammelt – und genau das ist entscheidend. Denn besonders das Fett im oberen Körperbereich, also rund um Hals und Nacken, kann gefährlich werden. Es setzt Fettsäuren frei, die Cholesterin, Blutzucker, Blutdruck und Herzrhythmus durcheinanderbringen.

„Im Grunde zeigt der Hals, wie viel von dem schädlichen Fett um Ihre Organe vorhanden ist“, erklären Elbediwy und Wehida. Und genau dieses Fett gilt als echtes Problem für Herz-Krankheiten.

© Getty Images

Ab diesen Maßen wird es gefährlich

Doch ab wann gilt ein Halsumfang als „zu groß“? Eine US-Studie, veröffentlicht im „Journal of the American Heart Association“, untersuchte über 4000 Patienten über einen Zeitraum von 11 Jahren. Das Ergebnis: Bereits ein Halsumfang von

  • ab 35,5 cm bei Frauen
  • ab 43 cm bei Männern

ist mit einem deutlich höheren Risiko für Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern) verbunden. Und das unabhängig von Gewicht oder Taillenumfang. Vorhofflimmern kann gefährlich werden: Es erhöht das Risiko für Schlaganfälle, Herzschwäche und sogar plötzlichen Herztod. 

So einfach können Sie Ihr Risiko prüfen

Sie brauchen nur ein Maßband:

  1. Gerade stehen und nach vorne schauen.
  2. Das Maßband locker um den schmalsten Teil des Halses legen.
  3. Ablesen – fertig!

Liegt der Wert über dem Grenzbereich, ist das kein Grund zur Panik – aber ein klarer Anlass, ärztlichen Rat einzuholen. Denn der Halsumfang ist ein wertvoller Hinweis, wie Ihr Körper auf Fettablagerungen reagiert. 

© Getty Images

Mehr als Herzprobleme: Auch Schlaf und Zucker leiden

Ein kräftiger Hals kann aber noch mehr anrichten. Er steht auch in Verbindung mit Typ-2-Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes und der gefährlichen Schlafapnoe – einer Atemstörung, bei der Betroffene im Schlaf immer wieder aufhören zu atmen. Die Folge: Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und ein höheres Risiko für Herzkrankheiten. Männer mit mehr als 43 Zentimetern Halsumfang und Frauen ab 41 Zentimetern gelten hier als besonders gefährdet.

Fazit: Wer regelmäßig seinen Halsumfang kontrolliert, erkennt mögliche Risiken früh – bevor es zu spät ist.

