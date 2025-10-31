Wie bei Lugner: Erbstreit um Luxus-Villa von Starkoch Heinz Winkler (†73)

Ein handgeschriebener Zettel, zwei Testamente und ein Millionen-Erbe: Der Streit um Heinz Winklers Luxusvilla spitzt sich vor Gericht dramatisch zu.

Ein einziges Blatt Papier sorgt für einen erbitterten Rechtsstreit: Vor dem Landesgericht Traunstein ging es am Donnerstagnachmittag um das Testament des verstorbenen Starkochs Heinz Winkler – und um seine prachtvolle Villa in Aschau. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Dort lebt nach wie vor seine Witwe Daniela Winkler. Doch ob sie dazu überhaupt berechtigt ist, steht nun im Zentrum des Prozesses. Der Testamentsvollstrecker, Rechtsanwalt Jan Schmitz-Rathsfeld, bezweifelt ihr Wohnrecht und klagte auf Räumung, Herausgabe der Immobilie und eine Nutzungsentschädigung.





Zwei Testamente – und eine zusätzliche Seite

Die Auseinandersetzung dreht sich um zwei handgeschriebene Testamente aus dem Jahr 2016. Eines lag bei Winklers Ex-Ehefrau Denise, mit der er Sohn Constantin hat – dieser gilt darin als unstrittiger Alleinerbe. Das zweite Testament brachte Witwe Daniela selbst beim Nachlassgericht ein. Sie gab an, das Dokument „zu Hause auf der Kommode, mit einer Kordel zusammengebunden, zwischen Magazinen“ gefunden zu haben.

Doch dieses zweite Testament enthält eine Besonderheit: eine zusätzliche Seite, versehen mit dem Wappen des berühmten Winkler-Gourmettempels in Aschau. Darauf soll Heinz Winkler seiner Witwe ein lebenslanges Wohnrecht in der Villa eingeräumt haben. „Er hat das in der Pandemiezeit verfasst. Er wollte, dass ich bis zu meinem Lebensende im Haus bleiben darf“, erklärte Daniela Winkler im Gerichtssaal B145.

Zweifel an der Echtheit

Genau diese zusätzliche Seite steht nun im Zentrum des Streits. Die Richterin äußerte deutliche Zweifel: „Er unterschrieb sonst immer nur mit ‚Heinz Winkler‘. Und das W in ‚Winkler‘ weicht vom Schriftbild deutlich ab.“ Auch die Platzierung der Unterschrift und das Fehlen von Datum und Seitenzahl sorgten für Skepsis.

„Es mag sein letzter Wille gewesen sein“, so die Richterin, „aber die Seite ist nicht wie die anderen nummeriert und nicht datiert.“ Für Daniela Winkler war das ein Schock. Sichtlich fassungslos reagierte sie: „Ich kann das nicht glauben. Das Wohnrecht wird angezweifelt? Das kann doch nicht wahr sein."

Heinz Winkler und seine Gattin Daniela vor zehn Jahren auf der Münchner Wiesn © Getty Images

Drohende Konsequenzen

Für den Anwalt des Alleinerben Constantin, Maximilian Ott, ist der Fall klar: „Wenn das Testament um eine zugeschusterte Seite unlauter ergänzt wurde, ist Frau Winkler vermächtnisunfähig.“ Das hätte weitreichende Folgen – auch für die Wohnung auf Mallorca, die Daniela laut Testament erhalten sollte. Ott weiter: „Dann bleibt die Wohnung auf Mallorca im Nachlass.“

Damit könnte die Witwe nicht nur ihr Wohnrecht in Aschau, sondern auch die Ferienimmobilie verlieren. Eine weitere juristische Auseinandersetzung wäre damit wohl unvermeidlich und für alle Beteiligten eine unangenehme Situation.

Immo-Millionen

Heinz Winklers Vermögen wurde zu seinem Todeszeitpunkt auf mehr als 11 Millionen Euro geschätzt. Das meiste Geld legte der Koch in Immobilien an.

Entscheidung steht noch aus

Bis zum 24. November haben die Parteien nun Zeit, sich außergerichtlich zu einigen. Kommt es zu keiner Einigung, will die Richterin Mitte Dezember ein Urteil fällen.

Heinz Winkler, einer der erfolgreichsten und vermögendsten Köche Deutschlands, war im Oktober 2022 im Alter von 73 Jahren an Organversagen gestorben. Sein Nachlass – rund elf Millionen Euro – besteht zum Großteil aus Immobilien, darunter die Villa in Aschau, ein Haus in der Toskana und eine Wohnung in Südtirol.