Viel Wirbel gibt es derzeit um einen neuen Darsteller bei der ATV-Erfolgssendung "Teenager werden Mütter".

Hit im Netz

Kevin, der baldige Jungpapa ist am 24.1. mit seiner Geschichte zu sehen. Und das Video zur Vorankündigung ist jetzt schon ein Hit auf Facebook - in nur 24 Stunden wurde der Clip bereits über 27.000 Mal angesehen und oft kommentiert. So polarisieren normalerweise nur Geschichten um den vierfachen Papa Marcell. Ist Kevin der neue Star der Show?

Das ist seine Geschichte

In Wels erwarten der 18-jährige Kevin und seine drei Jahre ältere Freundin Jessica nach ganzen drei Monaten Beziehung ein Baby. Jessica ist in der 12. Woche. Das wirft Fragen auf – auch bei Jessicas bester Freundin Julia. Auch Kevin selbst ist am Grübeln: „Ja, ich habe ab und zu schon einmal nachgedacht, ob nicht der Ex auch der Papa sein kann, aber von den Berechnungen geht sich das nicht ganz aus." Auch Kevins Mutter ist gar nicht erfreut und versucht ihrem Sohn ins Gewissen zu reden: Sie besteht dringend auf einen Vaterschaftstest.

