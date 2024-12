× Ab 20.15 Uhr im ORF2: So heiß wird die Helene Fischer Show

Atemlos durch die (Weih-)Nacht. Helene Fischer versüßt uns auch heute wieder den Christtag und liefert das TV-Spektakel des Jahres. oe24 war bei der Aufzeichnung und verrät die Geheimnisse.

„Jetzt oder nie“! Schon mit dem Entree stellt Helene Fischer heute ab 20.15 Uhr auf ORF2 alles in den Schatten. Im knappen weißen Body schwebt sie vom Hallendach ein. Begleitet von unzähligen Feuerfontänen und heißen Rock-Rhythmen. Da ist der Weihnachts-Blues schnell vergessen. Und dann geht es über drei Stunden lang (!) Schlag auf Schlag weiter: Star-Duette u.a mit Maite Kelly („Time After Time“), David Garrett („Shape Of You“), Nino De Angelo („Jenseits von Eden“) oder Reinhard Mey („Wir“), den sie nach seiner 25-jähriger Bildschirm-Abstinenz wieder ins TV-holt „Das ist mir eine Riesenehre!“

Duette mit Alvaro Soler (o.) und Reinhard Mey (u.)

Dazu gibt’s eine heiße Kostüm-Revue, alle Hits – von „Atemlos“, bei dem ihr sogar ein Tänzer das Kleid vom Leib reißt (!) bis „Herzbeben, Akrobatik-Einlagen, Musical-Hits („Hercules“) und die Ausschnitte ihrer aktuellen CD „Die schönsten Kinderlieder“. Auch den Aufreger „Aramsamsan“.

Fast acht Stunden lang (!) hat Helene ihre Weihnachts-Show am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet. „Nur“ 220 Minuten davon werden jetzt im TV gezeigt. Wohl leider nicht ihre Hoppalas rund um die Ansage von Maite Kelly („Wie ist der Songtitel? Was ist denn mit mir heute los?“), die Flugverspätung von David Garrett oder ihren helfenden Griff zum Wischmopp beim Bühnen-Putzen: „Ich bin das ja von zuhause gewöhnt.“

Dafür gibt’s zwei Mal Kuschelalarm. Mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen schreitet Helene zu „Schau mal herein“ händchenhaltend über die Bühne. „Das ist immer etwas ganz Besonderes für mich. Auch nach all den Jahren“ Und auch mit Robbie Williams geht sie beim Duett „She’s The One“ auf Tuchfühlung.