© Sky

Wild

"Amadeus": Erste Bilder der neuen Mozart-Serie

21.08.25, 12:18 | Aktualisiert: 21.08.25, 14:16
Diese Serie wird schon mit Spannung erwartet!

Das wird ein wilder Ritt! Erste Bilder der Mini-Serie „Amadeus“ sehen vielversprechend aus. Zu sehen sind Will Sharpe („Giri/Haji“, „The White Lotus“) als das musikalische Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart, Paul Bettany („WandaVision“, „A Very British Scandal“) als missgünstiger Hofkomponist Antonio Salieri und Gabrielle Creevy („In My Skin“, „The Pact“) als Constanze Weber, Mozarts treu ergebene zukünftige Ehefrau. „Amadeus“ startet Ende des Jahres auf Sky.

Amadeus
© Sky

Amadeus
© Sky

Amadeus
© Sky

Über „Amadeus”

Die Event-Serie basiert auf dem preisgekrönten Bühnenstück von Peter Shaffer und wurde von Joe Barton („Black Doves“, „Giri/Haji“) adaptiert. Die bildgewaltige Neuinszenierung ergründet den sagenumwobenen Untergang eines der berühmtesten Komponisten der Geschichte und dem Rockstar-Virtuosen des 18. Jahrhunderts – Wolfgang ‚Amadeus‘ Mozart.

Darum geht's

Wien, 18. Jahrhundert: Amadeus kommt mit fünfundzwanzig Jahren in der geschäftigen Stadt an. Er ist nicht länger das Wunderkind und sehnt sich nach kreativer Freiheit. Dabei kollidiert seine Welt mit zwei zentralen Figuren: seiner leidenschaftlich loyalen zukünftigen Frau Constanze Weber und dem streng religiösen Hofkomponisten Antonio Salieri. Während Amadeus Brillanz trotz seiner persönlichen Dämonen, seines zweifelhaften Rufs und der Skepsis des konservativen Hofs immer weiter aufblüht, wird Salieri zunehmend von dieser scheinbar göttlichen Gabe gequält. Eine Bedrohung für alles, was ihm im Leben lieb und teuer ist – sein Talent, sein Ruf, sogar sein Glaube an Gott – und so schwört Salieri, Amadeus zu Fall zu bringen. Was als berufliche Rivalität beginnt, entwickelt sich zu einer zutiefst persönlichen Obsession, die über 30 Jahre andauert. Diese gipfelt in einem Mordgeständnis – und dem verzweifelten Versuch, sich für immer mit Mozarts Erbe zu verbinden.

