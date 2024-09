Austro-Star Sunnyi Melles als "Beste Schauspielerin" ausgezeichnet

Für ihre Rolle in der Serie "Die Zweiflers" wurde Sunnyi Melles am Mittwoch geehrt

Die Drama-Serie "Die Zweiflers" der ARD hat Mittwochabend gleich mehrere Deutsche Fernsehpreise gewonnen. Darsteller Aaron Altaras wurde am Mittwochabend in Köln als "bester Schauspieler" geehrt, Austro-Aktrice Sunnyi Melles als "beste Schauspielerin". Die ganze Produktion wurde als beste Drama-Serie ausgezeichnet. "In "Zweiflers" geht es um Familie, weil das ist alles, was wir haben", erklärte Altaras mit der Trophäe in der Hand. Die Macher verrieten, dass sie bereits an einer Fortsetzung schreiben.

Das Team der Serie "Die Zweiflers" © Getty ×

Die tragisch-humoristische Miniserie dreht sich um eine jüdische Familie mit Feinkostladen und -restaurant in Frankfurt. Zuschauerinnen und Zuschauern wird einiges zugetraut, da neben Deutsch beispielsweise auch Jiddisch und Englisch gesprochen wird. Im April gewann die Produktion beim Internationalen Serien-Festival in Cannes bereits den Preis als "Beste Serie" des Jahres. Am Dienstag hatte "Die Zweiflers" bereits bei einer ersten Verleihung zum Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Kamera Fiktion" gewonnen.

Joke und Klaas liefern "Beste Ezinzelleistung von Moderation und Unterhaltung

Klaas Heufer-Umlauf © Getty ×

Für die beiden Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zahlte sich indes ihr Experiment "24 Stunden mit Joko & Klaas" aus. Bei dem Format hatten die Moderatoren einen ganzen Tag lang das Programm von ProSieben gekapert. Unter anderem zeigten sie eine neue Primetime-Show, aber auch eine Herde von Antilopen an einem Wasserloch in der Wüste Namibias. Dafür bekamen sie einen Fernsehpreis für die beste Einzelleistung bei der Moderation von Unterhaltung. Heufer-Umlauf nahm die Auszeichnung stellvertretend auch für den abwesenden Winterscheidt entgegen. "Ich sag's, wie es ist: Joko ist heute beim Oktoberfest", erklärte der Moderator ohne Umschweife. Er grüßte den Kollegen. "Falls du noch verstehst, was ich sage", schränkte er ein.