In Folge drei von 'Der Bachelor' geht es heiß her. Eine knutscht Niko und die andere wird von ihm gekuschelt.

Als sie sich das erste Mal sahen, hat es schon geknistert... Die blonde Kandidatin Denise kam erst in der zweiten Folge in die Sendung "Der Bachelor", weil sie zuvor in Quarantäne war. Beim Anblick der feschen Denise musste Bachelor Niko grinsen - eindeutig, dass es hier Sympathien gleich von Anfang an gab!

ACHTUNG, SPOILER!

Kein Wunder also, bei wo viel Anziehungskraft, dass sich Niko mit Denise schon in der Nacht der Rosen für ein Date verabredet. Und dieses hat es in sich. Zuerst planschen der Bachelor und Denise im Pool, bevor sie es sich auf einem Liegebett kuschelig machen. Niko schwärmt: "Das ist Anziehung. Das ist halt schon mehr als Zuneigung", stellt er fest.

© TVNOW

Bachelor-Spoiler: SIE bekommt ersten Kuss

Zum Abschluss warten mit einem Feuerwerk und einem Geschenk noch zwei romantische Highlights auf die überwältigte Denise. Niko überreicht ihr ein Schmuckstück, das sie an dieses Date erinnern soll. Erinnern wird sich die Flugbegleiterin definitiv, denn kurz darauf kommt es zum allerersten Kuss! Doch während Denise im siebten Himmel zu schweben scheint und schwärmt: "Es fühlt sich auch alles so gut an und so richtig und es ist so intensiv", scheint sich Niko in der Situation nicht wohl zu fühlen. Den Grund verrät er, nachdem er Denise verabschiedet hat: "Da gibt's halt auch vielleicht jemanden, dem ich den ersten Kuss gerne gegeben hätte."

© TVNOW

Mit ihr kuschelt er

Welche der anderen Ladys ist schuld an Nikos Gefühlschaos? Und wird Denise den anderen Frauen von dem Kuss erzählen?

Zurück in der Ladys-Villa wird die 25-Jährige von der Konkurrenz natürlich sofort ins Kreuzverhör genommen – und verrät nicht, was während des Dates wirklich passiert ist. Noch während der Folge kommt es zwischen Niko und Mimi zu einer Intensiven Kuschelei...