Bitter! DIESE beliebte Netflix-Serie wird jetzt für immer entfernt

Netflix verabschiedet sich endgültig von einem Format, das vor einigen Jahren noch als große Neuerung galt. Wer die letzten interaktiven Inhalte des Streaming-Dienstes noch sehen möchte, hat dafür nur noch kurze Zeit.

Danach richtet sich Netflix neu aus – mit einem anderen Schwerpunkt.

„Bandersnatch“ nur noch bis 12. Mai abrufbar

Das interaktive Netflix-Special „Black Mirror: Bandersnatch“ ist nur noch bis 12. Mai auf der Plattform verfügbar. In diesem Film können Zuseherinnen und Zuseher durch Entscheidungen direkt in den Handlungsverlauf eingreifen. Dieses Konzept wurde damals als besonders innovativ wahrgenommen und machte „Bandersnatch“ weit über Serienfans hinaus bekannt.

Ebenfalls betroffen ist das Format „Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend“, das ebenfalls bis zum 12. Mai online bleibt. Danach werden beide Inhalte aus dem Angebot genommen.

Schrittweise Abschaltung seit 2023

Bereits Mitte 2023 hatte Netflix begonnen, sich still und leise von seinen interaktiven Inhalten zu trennen. Seither wurden mehrere dieser Formate entfernt. So verschwand etwa „Ranveer vs. Wild mit Bear Grylls“ im Januar 2024 von der Plattform. Auch das Abenteuer-Format „You vs. Wild“ wurde zur gleichen Zeit entfernt. Damit verbleiben bis zum genannten Datum nur noch zwei dieser Specials – wer also noch Interesse daran hat, sollte die verbleibende Zeit nutzen.

Netflix setzt auf Mobile- und Cloud-Games

Anstatt weiter auf interaktive Filme zu setzen, verfolgt Netflix nun eine neue Ausrichtung. Das Unternehmen möchte sich stärker auf Spiele für Mobilgeräte und die Cloud konzentrieren. Dazu wurde auch die Benutzeroberfläche der Plattform angepasst, um diese Inhalte besser sichtbar zu machen. Wer etwa ein Smartphone oder Tablet nutzt, findet die Spiele über die App nun einfacher. Netflix investiert in diesem Bereich bereits seit einiger Zeit. Mehrere Titel können über die App heruntergeladen und gespielt werden, darunter „Stranger Things: 1984“ und „Terra Nil“. Auch neue Spiele sind geplant – Netflix möchte sich damit ein weiteres Standbein neben dem klassischen Streaming aufbauen.