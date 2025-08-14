Charlie Sheen (59) packt in Netflix-Doku über ALLES aus

Charlie Sheen war einst der bekannteste Schauspieler im US-Fernsehen – gefeierter Star der Sitcom Two and a Half Men, Dauergast auf Magazincovern und heiß begehrtes Motiv der Paparazzi.

Dann folgte der tiefe Absturz, begleitet von wilden Gerüchten und persönlichen Enthüllungen aus seinem Umfeld. Nun erzählt der heute 59-Jährige seine Version der Geschichte – schonungslos und ohne Tabus – in der zweiteiligen Netflix-Dokumentation aka Charlie Sheen, die am 10. September 2025 startet.

Regisseur Andrew Renzi zeichnet gemeinsam mit Produzenten wie Charles Roven, Nick Boak und Madison Weireter den Aufstieg und Fall des einst bestbezahlten TV-Stars nach. Neben Interviews mit Familie, Freunden und Weggefährten kommt auch Sheens mutmaßlicher ehemaliger Dealer zu Wort – zu sehen im Trailer auf dem offiziellen Netflix-YouTube-Kanal.

Ruhm zu Kopf gestiegen

Sheen selbst räumt ein, dass ihm der Ruhm zu Kopf stieg: „Alles war eine Zeit lang in Ordnung. Niemand wurde verletzt. Niemand wurde verhaftet. Für eine Weile.“ Doch dann begannen laut Wegbegleitern exzessive Eskapaden – mit drastischen Folgen für ihn und sein Umfeld.

Heute ist der Schauspieler nach eigenen Angaben nüchtern und bereit, die ganze Wahrheit zu erzählen. Produziert wurde die Doku von Skydance, North of Now, Boardwalk Pictures und Atlas Independent. Ein Comeback sei aka Charlie Sheen nicht, betont Netflix – vielmehr eine „Offenbarung“.