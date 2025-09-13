Charlie-Sheen-Doku „aka Charlie Sheen“ stürmt bei Netflix auf Platz 1

Die neue Netflix-Dokumentation „aka Charlie Sheen“ sorgt seit ihrem Start am 10. September für Aufsehen. Der Film über das Leben des 60-jährigen Hollywood-Stars steigt direkt auf Platz 1 der Streaming-Charts ein

In der neuen Doku "aka Charlie Sheen" erzählt der Schauspieler selbst von seinen Höhen und Tiefen: vom Aufstieg in Hollywood über Skandale und Drogenprobleme bis hin zu seiner HIV-Diagnose. Neben dem Schauspieler kommen auch enge Wegbegleiter zu Wort – darunter seine Ex-Frauen Denise Richards (54) und Brooke Mueller (48). Das Fan-Interesse ist dabei gewaltig. Schon nach wenigen Tagen steigt der zweiteilige Doku-Film direkt auf Platz 1 in die Netflix-Charts ein.

Denise Richards auf dem roten Teppich

Denise Richards und Charlie Sheen kommen für ihre neue Reality-Show „Denise Richards & Her Wild Things“ wieder zusammen. © getty

Zur Premiere in Los Angeles erschien Sheen gemeinsam mit Richards, mit der er von 2002 bis 2006 verheiratet war. Sie gibt in der Doku emotionale Einblicke in ihre Ehe, die durch Sheens Drogenmissbrauch und den Druck seiner Erfolgsserie „Two and a Half Men“ belastet war.

Bruch mit Jon Cryer

© APA

Auch Schauspieler Jon Cryer (60), Sheens ehemaliger Serienpartner, spricht über die schwierige Zeit. Ihr Verhältnis zerbrach 2011, als Sheens Eskapaden die Produktion lahmlegten und er durch Ashton Kutcher (47) ersetzt wurde. Inzwischen hat sich die Stimmung etwas entspannt – auch wenn Sheen einräumt, seitdem keinen persönlichen Kontakt mehr zu Cryer gehabt zu haben.