Dancing Star verlässt ORF am Küniglberg nach mehr als 30 Jahren

Martin Ferdiny erfüllt sich einen Lebenstraum: Nach mehr als 30 Jahren im ORF übernimmt der gebürtige Pongauer ab 20. September die Moderation der Nachrichtensendung „Salzburg heute“.

Damit tritt er in die Fußstapfen von Harald Manzl, der Ende Juli in den Ruhestand gewechselt ist. Ferdiny wird das Format künftig im Wechsel mit Katharina Garzuly, Katharina Schaber, Viola Wörter, Marius Holzer und Andreas Landrock präsentieren.

Für Ferdiny ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Schon 1994 startete er im ORF-Landesstudio Salzburg als Radiomoderator und Musikredakteur – ein Weg, den er ursprünglich so gar nicht geplant hatte. Der aus Schwarzach stammende Musiker wollte eigentlich Wiener Philharmoniker werden. Nach seinem Studium am Mozarteum und einigen Jahren als Lehrer widmete er sich jedoch zunehmend der Medienarbeit. Parallel dazu blieb er musikalisch aktiv: als Klarinettist, Pianist und Arrangeur mit seiner Soul-Band „FUN-tastic“, am Salzburger Landestheater oder mit Aufnahmen in seinem eigenen Tonstudio.

Dancing Star

Im Fernsehen ist Ferdiny längst kein Unbekannter. Ob „Willkommen Österreich“, „Gut beraten Österreich“, „Heute in Österreich“, „Studio 2“ oder zuletzt die ORF-Reihe „Akte Betrug“ – kaum eine Sendung, in der er nicht vor der Kamera stand. 2017 gewann er gemeinsam mit Maria Santner die elfte Staffel von „Dancing Stars“. Seit 2022 moderiert er zudem mit Romy Seidl-Laux das Festspielmagazin „JedermannJedefrau“.

Seinen neuen Job bezeichnet Ferdiny als eine besondere Ehre: „Für mich ist es eine Art Heimkommen. Vor mehr als 30 Jahren habe ich hier meine ersten ,Radio-logischen‘ Gehversuche gemacht. Der damals unerreichbar scheinende Traumjob war, ,Salzburg heute‘ zu moderieren. Dass sich dieser Kreis nun schließt, freut mich sehr.“

Auch ORF-Landesdirektorin Waltraud Langer setzt große Erwartungen in den 54-Jährigen: „Martin Ferdiny punktet mit Sympathie und Vielseitigkeit – Eigenschaften, die für die Moderation von ,Salzburg heute‘ unabdingbar sind.