"Dancing Stars" Halbfinale: Barbara Meier als Gastjurorin dabei & das sind die Tänze

So besonders wird das Halbfinale der Tanzshow!

Die Spannung steigt, denn für die „Dancing Stars“ steht am Freitag, dem 16. Mai 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON das Halbfinale bevor.

Besonderer Show-Act

Auch diesmal müssen die verbleibenden vier Paare Paulus Bohl & Catharina Malek, Aaron Karl & Katya Mizera, Simone Lugner & Danilo Campisi sowie Anna Strigl & Herby Stanonik zwei Tänze präsentieren – darunter einen Contemporary. Ein besonderes Highlight erwartet das Publikum mit einem „Show-Tanz“ des Tanzsportclubs HSV Zwölfaxing zu Beginn des Voting-Teils: Der zweifache Vizeweltmeister und 18-fache Staatsmeister Tanzsportclub HSV Zwölfaxing bringt mit dem Programm „Momentum“ die Welt des Lateinformationstanzes auf das „Dancing Stars“-Parkett. Die Choreografie stammt vom Trainerteam Stefan Herzog, Conny Kreuter und Daniela Heinlein. Das Publikum kann sich auf fließende Rhythmuswechsel, einzigartige Akrobatikelemente und die geballte Energie von acht Tanzpaaren freuen.

Barbara Meier mit dabei

Das bewährte Jury-Duo Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker verstärkt zum zweiten Mal Model, Schauspielerin und Autorin Barbara Meier, die bereits 2024 für „Die große Chance – Let’s sing and dance“ am Jury-Pult Platz genommen hat. Moderiert wird der ORF-1-Tanzevent auch diesmal wieder von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

Das sagt sie

„Das Tanzen begleitet mich schon mein Leben lang. Bereits in meiner Jugend habe ich als Rock-’n’-Roll-Trainerin mit Begeisterung unterrichtet. Später durfte ich beim deutschen Äquivalent ‚Let’s Dance‘ bis ins Finale tanzen, und nun darf ich zum zweiten Mal als Gastjurorin in meiner Wahlheimat das Tanzparkett aus der anderen Perspektive erleben. Tanz ist für mich nicht nur Bewegung, sondern auch ein Ausdruck von Emotionen, und ich freue mich sehr, mich nun erneut von vielen mitreißenden Tänzen in den Bann ziehen zu lassen.“

Musikauswahl und Votingnummern der vier Tanzpaare:

Unter 09010 5909 und der angehängten Startnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweilige Favoritin bzw. den jeweiligen Favoriten gevotet werden:

Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „Nah Neh Nah“ von Vaya Con Dios (Quickstep) und „In My Blood“ von Shawn Mendes (Contemporary )

Paar 06: Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „Montagues & Capulets“ von Sergei Prokofjew (Paso Doble) und „All I Want“ von Olivia Rodrigo (Contemporary)

Paar 09: Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „I Put a Spell on You“ von Annie Lennox (Wiener Walzer) und „Lovely“ von Billie Eilish & Khalid (Contemporary)

Paar 10: Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „SOS“ von Rihanna ( Jive) und „Ordinary“ von Alex Warren (Contemporary)

Jurywertung und Publikumsvoting

Bewertet werden die Tanzleistungen auch 2025 von Maria Angelini- Santner, Balázs Ekker und erneut einer wechselnden Gastjurorin bzw. einem wechselnden Gastjuror. Jedes Jurymitglied vergibt für die Darbietungen der „Dancing Stars“ bis zu zehn Punkte. Die Paare werden am Ende der Sendung nach ihrer Gesamtpunkteanzahl gereiht – das Paar mit der höchsten Wertung erhält bis zu zehn Punkte (abhängig von der Anzahl der Kandidatinnen und Kandidaten).Ebenso an der Entscheidung beteiligt ist das Publikum, das mittels Televoting für den jeweiligen Favoriten stimmen kann. Die Paare werden nach der Anzahl der für sie abgegebenen Votes gereiht – das Paar mit den meisten Stimmen erhält bis zu zehn Punkte. In „Dancing Stars – Das Voting“ werden die Jury- und Publikumspunkte addiert, das Paar mit der niedrigsten Gesamtpunktezahl muss die Sendung verlassen. Sollten sich zwei Paare den letzten Platz teilen, entscheiden die Publikumsvotes.